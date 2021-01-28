بالتعاون بين الصحة و التضامن.. تطوير مخبز مرضى التمثيل الغذائي PKU في قنا

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأنه تم تطوير المخبز الخاص بمرضى التمثيل الغذائي PKU وذلك بإنتاج نوع من المخبوزات الخاصة لمرضي حساسية القمح من مكونات قليلة البروتين" دقيق ذو تركيبة خاصة من بروتين منخفض الفينيل الأنينى".

وأضاف تاوضروس، بأن إنشاء المخبز يأتى في إطار بروتوكول التعاون بين وزارات الصحة و التضامن و التموين من أجل تحسين الخدمات المقدمة لكافة المواطنين في شتي المجالات تنفيذًا لرؤية اللواء أشرف غريب، محافظ قنا، في ضرورة التواصل المستمر بين الوزارات.

و أوضحت الدكتورة سلمي القاضي، المشرف علي تطوير المخبز وتشغيله، أن محافظة قنا بها ما يزيد عن 250 طفل مصاب بمرض التمثيل الغذائي PKU ، مؤكدة علي أن ظاهرة زواج الأقارب من أهم أسباب ظهور هذا المرض.

يذكر أن مرض التمثيل الغذائي PKU هو أحد أمراض التمثيل الغذائي والناتج من خلل في تكسير وعمل حمض يسمي بحمض الفينيل الأنيني و الناتج عن نقص إنزيم معين في الجسم مما يؤدي إلي تراكم عدد من المواد الضارة السامة في خلايا المخ مسببة تلف بخلايا المخ تصيب الانسان مسببة له تخلف عقلي.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة بقنا، تتبنى مبادرة "أطفال التمثيل الغذائي" والتى تهدف إلي تأمين التحاليل اللازمة لتشخيص و متابعة مرضي الـ PKU وتوفير الغذاء التكميلي الخاص بهم و الدعم المادي لأسُر المرضي غير القادرين و توفير الدعم النفسي والمعنوي للمرضي وذويهم و برامج علاج طبيعي لهم و دمجهم في المجتمع و المدارس، بالإضافة إلي عمل توعية مجتمعية شاملة بالمرض و خطورته و أسبابه و كيفية التعامل معه.



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