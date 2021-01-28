لماذا ازدادت وتيرة الاغتيالات بالعراق؟.. باحث يجيب.. فيديو

أكد دكتور قحطان الخفاجي الباحث في الشئون الأمنية والاستراتيجية، أن العراق يعاني من عام 2003 حتى الآن من الاختلافات والصراعات التي توجد دائما مؤكدا أن الخطر مازال موجوداً.

وأضاف "الخفاجي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم" عبر فضائية "أون" أن وتيرة الاغتيالات زادت خلال الفترة الأخيرة بالعراق نتيجة زيادة التناحر والتقاطع بين أمريكا وإيران على الأراضي العراقية.





وتابع الباحث في الشئون الأمنية والاستراتيجية أن زيادة الوعي الجماهيري من تهديد للسياسيين وووجود الفصائل المسلحة ووحود الصراعات الكبيرة داخل العراق لإبقاء الأمور على وضعها.



