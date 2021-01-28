إخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضايا الانتماء لجماعة إرهابية

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل كل من "في القضية رقم1 لسنة2021 ابراهيم على محمد مبروك، وايمن محمد ابراهيم غزالة في القضية، وفي القضية رقم 586 لسنة2020 هيثم حسن عبدالعزيز محجوب.





وفي القضية رقم1413 لسنة2019 -سيد امين على جارح ومصطفى توفيق سليمان ومصطفى حمدى وسيف النصر عبدالماجد وجمال سعيد محمد حسن وحمد عبدالعليم محمد أحمد وطه محمد على معوض، وأحمد محمد سعد حسين ومحمد عادل عبدالمنعم احمد وحسين حسن صادق احمد واحمد هشام عبدالخالق ابوزيد واسلام عبدالعليم عبد الجواد احمد، وفكرى السيد محمود حسن، ومحمد عادل محمد عامر، وابراهيم عطيتو على سعد، وإسماعيل مرسى عبدالحميد، ومحمد احمد محمد عبدالجواد.





يذكر أن المتهمين يواجهون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والعمل على تهديد للأمن والسلم العام.