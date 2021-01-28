خطأ طبي من مركز تجميل .. تفاصيل إصابة بسمة وهبة بشلل عضلي

أعلنت الإعلامية ، إ صابتها بشلل عضلي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". بسمة وهبة ، إعضليالرسميالاجتماعي





وأكدت أن السبب كان خطأ طبيا من مركز تجميل مشهور رفضت الإفصاح عن اسمه أثناء تعرضها لبوتكس وفيلر فحقنة خطأ أدت إلى الشلل.





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وتقول في الفيديو: "انها كانت تشعر بتعب شديد منذ شهر وكانت لا تستطيع الأكل أو فتح فمها و أثناء تواجدها في دبى ذهبت لطبيبة مشهوره اخبرتها ان السبب شلل عضلي وتحتاج إلى علاج طبيعي وأدوية".





وتتابع قائلة: "أن بعد الالتزام بجلسات علاج طبيعي و ادوية لم تشعر باى تحسن و عادت للذهاب إلى الطبيبة الخاصة و قامت بالكشف مره اخرى عليها واكتشفت أانها قامت بعمليات بوتكس و فيلر منذ شهر أدت إلى ذلك الشلل بسبب خطأ طبى أثناء الحقن".





أعربت بعدم رغبتها فى الإفصاح بالأطباء المذنبين و المركز التجميلي و وجهت رسالة لهم بان يكونوا حريصين أثناء عملهم لان مناطق الوجه حساسة و أي غلطة تؤدى إلى كوارث".



