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فن

مش السندريلا.. كيف يرى الجمهور أداء مي عمر في مسلسل لؤلؤ؟

الخميس 28/يناير/2021 - 04:50 ص
صدى البلد
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رنا اشرف - عدسة: يمنى عبد الظاهر
أثارت الفنانة مي عمر، جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بدورها في مسلسل "لؤلؤ"، إذ أن البعض انبهر بالقصة و التمثيل و البعض الاخر قام بالهجوم عليها لأدائها في المسلسل و شبهها الرواد بالسندريلا سعاد حسني.

يروي المسلسل قصة مطربة مشهورة ورحلتها من البداية إلى أن وصلت إلى القمة وما مرت به من صراعات ومشكلات على الصعيد العملي والشخصي.

ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول المسلسل و حول أداء مي عمر و تشبيهها بالسندريلا سعاد حسنى.

وقالت مصطفى سيد، أحد المواطنين إن القصة جميلة وجديدة و لكن التحفظ على أداء مي عمر ولا يوجد وجه شبه بينها و بين الراحلة سعاد حسني، فسعاد كانت موهبة شاملة من تمثيل و غناء و تقمص أدوار فوق ممتاز.

وأكد هاني خالد، أن مي عمر أدائها عظيم فهي تعتبر من الأوجه الصاعدة فاستطاعت القيام بدور ممتاز فيظن انها تشبه مي عز الدين وليس سعاد حسنى.

أوضحت منة أحمد أحد المواطنين، أن أداء مي عمر تحفة فنية، بالإضافة إلى إدوارد وأحمد زاهر وهايدي كرم فالمسلسل يعبر عن قصة جديدة ومتقن بطريقه كبيرة ولكن لا يستطيع الرواد تشبيه سعاد حسنى بمي عمر.

وتابعت هند جمال، أن أداء مي عمر رائع ولكن المسلسل من وجهة نظرها كان يحتاج بعض التعديلات فقاموا بتضخيم دور مي على حساب الأدوار الأخرى، وجعلها أهم شخصيه في المسلسل دون النظر الى باقي الشخصيات.

وأضافت ولاء أحمد قائلة إن هناك الكثير من المشاهدين يحبطون بسبب المشاهد التى يتمنوها من ثراء فاحش ولا يستطيعون الحصول عليها كما ان تمثيل مى كان ضعيف ولا يصح تشبيهها بالسندريلا سعاد.
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