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اقتصاد

التخطيط: 46.5 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة القاهرة في 2021 بنسبة زيادة 41%

الخميس 28/يناير/2021 - 09:44 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة القاهرة للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.  

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 على الاستثمار العام في البنية الأساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.


وأكدت السعيد أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة .
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى  772 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القاهرة بخطة عام 20/2021 تبلغ 46,5 مليار جنيه بنسبة زيادة 41% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 18% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة القاهرة تصل إلى 49,2%. 
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القاهرة بخطة عام 20/2021 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 10,9مليار جنيه لقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 23,5%، ويخص قطاع النقل 11,8 مليار جنيه بنسبة 25,3%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 4,5 مليار جنيه بنسبة 9,7%، ويخص قطاع التنمية المحلية 3,4 مليار جنيه بنسبة 7,3%، وقطاع التعليم العالي  3,4 مليار جنيه بنسبة 7,2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 12,5مليار جنيه بنسبة 26,9%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه نحو 1.9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 244.1 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تتمثل أهم المستهدفات التنموية في إنشاء 173 مدرسة بإجمالي 3412 فصل.
 وفيما يتعلق بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لفت التقرير إلى أنه يهدف إلى إنشاء مدينة إدارية واقتصادية جديدة في إقليم القاهرة الكبرى، تتضمن منطقة سكنية ومنطقة تجارية ومناطق خدمية أخرى، موضحا أن حجم الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة عام 20/2021 تبلغ 15,5 مليار جنيه، وأن الجهات المسئولة عن تنفيذ المشروع وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما أشار التقرير إلى مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق الذي يهدف إلى توفير وسيلة نقل عصرية وسريعة وآمنه وصديقة للبيئة لمواجهة الطلب المتزايد على حركة النقل، من خلال تحسين ورفع كفاءة تشغيل المترو، وإنشاء خطوط جديدة، تستوعب أكبر عدد من المواطنين، وتبلغ الاعتمادات المدرجة لهذا المشروع بخطة عام 20/2021 نحو 12,3 مليار جنيه.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القاهرة إلى أهم مشروعات قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي بخطة عام 20/2021 المتمثلة في استكمال إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية، استكمال تجهيزات الاختبارات المميكنة لطلبة الجامعات الحكومية، شراء ألات ومعدات وتجهيزات المستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة العلاجية للمرضى، إنشاء مقر وكالة الفضاء الأفريقية.  
جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.
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