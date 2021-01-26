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اقتصاد

تراجع كبير .. انخفاض سعر الذهب بختام تعاملات اليوم في مصر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:03 م
الذهب
الذهب
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مايكل عياد
يستعرض صدى البلد أسعار الذهب فى مصر فى ختام التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 698 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 نحو 811.5 جنيها بتراجع 2.5 جنيها عن تعاملاته صباح اليوم.

أسعار الذهب في مصر 
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 928 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 811.5 جنيه، وذلك بحسب أحد محلات تجارة الذهب الصاغة منذ قليل.

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ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 695 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6500 جنيهًا، وسجل سعر أوقية الذهب نحو 1858 دولارا بحسب آخر تحديث.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم
أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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