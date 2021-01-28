أستاذ تخطيط: مشروع تطوير الريف المصري يحقق العدالة الاجتماعية

قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إن مصطلح حياة كريمة جاء تحقيقا لأهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو، بالإضافة إلى قناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المواطن المصرى يجب أن يعيش بعوائد التنمية.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ان الريف المصرى يحتاج إلى بنية تحتية سليمة وتنمية اجتماعية واقتصادية، موضحا أنه منذ تولى الرئيس السيسي وأصبح هناك مشروع قومي وهو مد الصرف الصحى ليشمل لكل التجمعات السكنية المصرية ريف أو حضر.





وتابع أن تطوير الريف المصرى يحقق العدالة الإجتماعية، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة فى المرحلة الثانية التى تم إطلاقها فى ديسمبر 2020 كان يتم إستهداف 1381 قرية مصرية مستفادة.





وأكد أنه للمرة الأولى فى مصر أن يتم ذكر النبوع والعذب فى خطاب رئيس الجمهورية، وهو ما ذكره الرئيس السيسي سابقا.



