جامعة حلوان تعلن عن دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس.. وهيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق حلوان تعمل على جذب السياحة إلى مصر

جامعة حلوان تعلن عن دورات تدريبة لأعضاء هيئة التدريس



مدير مركز تنمية قدرات هئية التدريس نضع خطة لمواكبة تتطورات الدراسة

سياحة وفنادق حلوان تروج السياحة إلى مصر من خلال عمل محاضرات مع جامعة طشقند بأوزبكستان

مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان نعمل على تعزير التعاون الدولي الجامعة













أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر فبراير 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث يهدف المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة، كل وفق تخصصه.









وأفادت الدكتورة منى أبو هشيمة، مدير المركز، بأن الخطة يتم وضعها بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة والمواكبة للتطور، والتى يحتاجها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وجاءت خطة الدورات التدريبية خلال شهر فبراير الأون لاين كالآتي:





1 - دورة اتخاذ القرار وحل المشكلات، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 9-10 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

2- تصميم المقررات الإلكترونية وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 9-10 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

3- Microsoft teams وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

4- تنظيم المؤتمرات العلمية وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

5- التفكير الإبداعي وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

6- العرض الفعال وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 9-10 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

7- نظم الامتحان وتقويم الطلاب وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

8- التخطيط الاستراتيجى وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

9- العمل تحت الضغوط النفسية وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 23-24 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

10- المشروعات الممولة دوليا وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 23-24 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءً.













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كما سيعقد المركز دورات تدريبية بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي مع مراعاة جمبع الإجراءات الاحترازية والمحافظة على التباعد الاجتماعى مع الالتزام بالأعداد القليلة بالدورة التدريبية على النحو التالى:

1- الجاذبية الشخصية للأستاذ الجامعى، وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

2- تأثير الموسيقى على الإنتاج العلمى وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.









هذا وينظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان سلسلة محاضرات افتراضية بالتعاون بين كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وجامعة طشقند للدراسات الشرقية بدولة أوزبكستان، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة.











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وأشادت الأستاذة الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية، بالعلاقات الوطيدة مع جامعة طشقند وتنوع أوجه التعاون المشترك الذى يسهم بدور كبير فى تعزيز التواجد الدولى لجامعة حلوان من خلال مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى محاضرات دولية تعكس تميز السياحة المصرية وإقبال الدول المختلفة على الدراسة المتعمقة للتراث المصرى.









ويقوم بإلقاء المحاضرات مجموعة من أساتذة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لطلاب كلية الاقتصاد والسياسة والسياحة للشرق خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢١.









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يشارك فى تقديم المحاضرات دكتورة سها محمد عبد الوهاب، عميد الكلية، ودكتورة إيمان حلمى، ودكتورة منى رأفت، ودكتورة سامح جمال، ودكتورة مارى كيبليان.



