ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

صورناها فيديو وهي بتموت.. تفاصيل جديدة عن 4 فتيات افتخرن بقتل صديقتهن

الخميس 28/يناير/2021 - 12:00 م
طفلة تحتفل بقتل صديقتها
طفلة تحتفل بقتل صديقتها
Advertisements
أماني إبراهيم
تخلت مجموعة من الفتيات في أعمار تتراوح بين المراهقة والطفولة عن إنسانيتهن، وقتلن صديقتهن، ثم نشرن مقطع فيديو يتفاخرن فيه بلحظات قتلها.


ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفاخرت مجموعة مكونة من 4 فتيات، بقتل صديقتهن والتقطن مقطع فيديو لهن قلن فيه: "حسنًا.. لقد ماتت الآن"، وسرعان ما تم القبض عليهن بعد حادث الطعن المميت للفتاة التي تبلغ من العمر 15 عاما في وول مارت في لويزيانا بالولايات المتحدة.


وكانت الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا توفيت في المستشفى متأثرة بجروح أصيبت بها في الهجوم الذي تم بثه على الهواء مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي في بحيرة تشارلز وول مارت مساء السبت الماضي، وقامت الشرطة بتعقب إحدى الفتيات البالغة من العمر 13 عامًا، وتم احتجازها بتهمة القتل العمد من الدرجة الثانية.


تم القبض على ثلاث فتيات أخريات تتراوح أعمارهن بين 12 و13 و14 بتهمة ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، ومنذ ذلك الوقت ظهرت لقطات تظهر فيها الفتيات يتفاخرن بالقتل العمد على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فرارهن من المتجر، وتقول إحداهن بالفيديو وهي تضحك: "لقد ماتت بشكل جيد".


وفي محاولة لتعقبهن، نشرت الشرطة صورة من كاميرات المراقبة للقتاة البالغة من العمر 13 عامًا أثناء فرارها من وول مارت، وكانت إحداهن استخدمت سكينا سرقته من المتجر للهجوم القاتل على الفتاة، وأظهرت لقطات الطعن التي نُشرت أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي، المشتبه بها مسلحة وهي تمسك سكين بينما اقتربت الضحية منها واندفعت نحوها. 


وأظهرت مقاطع فيديو مجموعة فتيات يهربن من المتجر في سيارة بينما تصرخ إحداهن: "لقد طعنت أحدًا في وول مارت للتو" وهي تضحك، ولم تؤكد السلطات بعد من كان يقود السيارة. 


ذكرت الشرطة في البداية اسم الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا المطلوبين في حادث الطعن في منشور على موقع فيسبوك عندما كانوا يحاولون تعقبها، ولم تذكر أسماء الفتيات الثلاث الأخريات، وذلك بعد الكشف عن هوية الضحية علنا.


كما لم تكشف السلطات عن الدافع وراء الهجوم، لكن الشرطة تعتقد أن المواجهة ربما بدأت في دار سينما قريبة، وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الجرائم التي يرتكبها أطفال تتراوح أعمارهم من 11 إلى 16 عاما لأسباب يعتقد أنها عرقية.



صورناها فيديو وهي بتموت.. تفاصيل جديدة عن 4 فتيات افتخرن بقتل صديقتهن
صورناها فيديو وهي بتموت.. تفاصيل جديدة عن 4 فتيات افتخرن بقتل صديقتهن
صورناها فيديو وهي بتموت.. تفاصيل جديدة عن 4 فتيات افتخرن بقتل صديقتهن
صورناها فيديو وهي بتموت.. تفاصيل جديدة عن 4 فتيات افتخرن بقتل صديقتهن
صورناها فيديو وهي بتموت.. تفاصيل جديدة عن 4 فتيات افتخرن بقتل صديقتهن
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غيرة من شعبيتها.. محاولات تشارلز لإظهار الأميرة ديانا تافهة في كتاب ملكي جديد

غرامة ضخمة.. مغنية شهيرة تدفع ثمن انتهاك قواعد كورونا

شوهتها بمية نار .. سيدة تحرق ابنتها عقابا لتناول قطعة حلوى .. صور

ميلانيا مزورة.. ترامب وزوجته يثيران الجدل أثناء مغادرة البيت الأبيض

ترشيحاتنا

الفيفا يمدد عمل اتحاد الكرة حتى يوليو المقبل

شوبير: ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر

حبس طبيب الأسنان 15 يوما .. القصة الكاملة لتعرض عباس أبو الحسن وتميم يونس للتحرش

بعد مقابلة عدة ساعات.. كورونا يقتل 4 أفراد من عائلة واحدة في نفس الوقت

أول تعليق من الفنانة دنيا بطمة بعد قرار حبسها لمدة عام

ثواب بلا مشقة.. اغتنموا هذه العبادة فى الشتاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص