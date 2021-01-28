ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بنمسي وبنصبح.. تيام مصطفى قمر في أحدث ظهور عبر إنستجرام

الخميس 28/يناير/2021 - 11:31 ص
تيام مصطفي قمر
تيام مصطفي قمر
Advertisements
ندى فكري
نشر تيام مصطفى قمر صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر تيام بصورة صباحية وعلق قائلا: "بنمسي و بنصبح".

يذكر أن قال تيام مصطفي قمر نجل المطرب مصطفي قمر، إن دوره فى مسلسل خيانة عهد كان فى منتهي الصعوبة.

وأضاف تيام خلال حواره مع بدرية طلبة وإنتصار ببرنامج "ريا وسكينة" والمذاع عبر قناة "النهار": "دورى في مسلسل خيانة عهد كان يجسد شخصية مأساوية لشاب والدته تخون والده.

وعن مشاركته مع الفنانة يسرا، قال:" مكنش فارق معايا الدور قد ماكان فارق معايا الوقوف قدام يسرا فى التمثيل، متابعا:" العمل مع فنانة بحجم يسرا جعلنى اعرف شخصيتها عن قرب وقد هي شخصية جدعة وبتحب كل الناس".

مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان، تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
بنمسي وبنصبح.. تيام مصطفى قمر في أحدث ظهور عبر إنستجرام
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سامح عبد العزيز يستعد لبدء تصوير مطبعة - هرم الأسبوع المقبل

سامح عبد العزيز يكشف حقيقة مشاركة هيفاء وهبى في مسلسل يسرا الجديد

شكرا بس مش هاخده.. هيفاء وهبي ترفض اللقاح ضد فيروس كورونا

مع أشقائه .. خالد أنور يهنئ متابعيه بالعام الجديد

داخل سيارتها.. هنادي مهنا تبهر متابعيها بإطلالة شتوية

بجاكيت أصفر.. هنادى مهنى فى أحدث ظهور على السوشيال ميديا.. شاهد

ترشيحاتنا

الزوج الديوث.. يستعين بـ شقيقه لاغتصاب زوجته وتصويرها فيديو جنسياً في الجيزة

أخبار الرياضة.. قناة الأهلي تهاجم الجبلاية بسبب التحكيم.. تجميد مصطفى محمد.. رضا عبد العال: أنا أفضل مدرب في مصر

شوبير: ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

وفاة مهندسة على يد نجل رجل أعمال شهير.. ومحافظ البحر الأحمر: «لو ابني اللى عملها هحاسبه بالقانون»

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب| تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص