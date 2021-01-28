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حوادث

الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69 .. صور

الخميس 28/يناير/2021 - 12:19 م
الشرطة تواصل الاحتفال
الشرطة تواصل الاحتفال بعيد الشرطه
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مصطفي الرماح


قام رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن بمواصلة الإحتفال بعيد الشرطة مع المواطنين والنزول إليهم بالشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.
  
وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن ، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته.
     
وتوالى أجهزة وزارة الداخلية إستكمال الإحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين حال إستقبالهم بجميع الجهات الخدمية.  

وذلك إحتفالًا بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة ، وإيمانًا من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الإحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة .
الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69 .. صور
الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69 .. صور
الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69 .. صور
الشرطة تواصل الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69 .. صور
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