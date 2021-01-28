ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إعلامي الوزراء ينفي تطبيق غرامة 50 ألف جنيه للتصوير داخل النوادي

الخميس 28/يناير/2021 - 12:51 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاحتماعي حول تطبيق غرامة مالية بمقدار 50 ألف جنيه على من يقوم بالتصوير داخل النوادي العامة.

واكد المركز انه تواصل مع وزارة الشباب والرياضة والتي نفت ما تردد حول تطبيق غرامة مالية بمقدار 50 ألف جنيه على من يقوم بالتصوير داخل النوادي العامة.

وكان المركز الاعلامي لمجلس الوزراء قد نفى ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم، مُوضحةً استمرار مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، مُشددةً على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقًا لمعايير محددة ودقيقة، وأن ما تم حذفة هو غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وقد تم توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، وكذلك 64 مليون مواطن يستفيدون من المقررات التموينية.

وفي سياق متصل، تم إصدار ما يقرب من 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجًا، خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقًا للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد أقصى 4 أفراد لأي بطاقة تموينية جديدة يتم إصدارها أو إضافة أفراد على بطاقات تموينية قائمة بالفعل.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي وقف دعم بطاقات التموين للمستفيدين من مبادرة ما يغلاش عليك

بقيمة 50 جنيها.. الوزراء: الدعم التمويني مستمر دون تغيير للبطاقات التموينية

الحكومة تكشف حقيقة تحويل دعم الخبز العيني إلى نقدي بداية من الشهر المقبل

لا نية لتحويله لدعم نقدي.. استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

انفوجراف.. مصر لم تشهد أي أزمة في توفير السلع التموينية.. وتوصيل الدعم إلى مستحقيه بالرغم من أزمة كورونا

هل حذفت التموين 14 مليونا من مستحقي الدعم التمويني .. الوزراء يرد

ترشيحاتنا

دولة فاسدة.. إسرائيل تحصد مرتبة متدنية بمؤشرات الفساد العالمي

شوبير ينتقد هذا الفعل لـ موسيمانى فى الأهلي

نجم الأهلي السابق: لا أزمة في التعاقد مع حراس مرمى من إسبانيا وإنجلترا وأوروبا بالدوري

عملية سرية.. أمريكا تهرب نظام دفاع جويا روسيا من ليبيا

برقيات تعزية لـ خادم الحرمين الشريفين من قادة الإمارات

مايوه على مركب صغيرة.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة عبر إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه امبالا نسخة من سيارة آسر ياسين للبيع في مزاد عالمي بسعر خيالي .. صور

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟