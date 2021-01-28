مواجهات نارية.. مواعيد مباريات نصف نهائى مونديال اليد

تتجه أنظار عشاق كرة اليد فى العالم أجمع إلى مصر غدا لمتابعة مباريات نصف نهائى بطولة العالم المقامة فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.



ويدخل المنتخب الفرنسي فى صراع نارى عندما يواجه السويد فى تمام الساعة السادسة والنصف بالصالة المغطاة بهئية استاد القاهرة فى نصف نهائى مونديال اليد .



وفى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد الجمعة يلتقى المنتخب الدنماركى مع إسبانيا فى مباراة من العيار القيل فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها المنتخبان بالمونديال الجارى .

وعلى الجانب الأخر ، أكد مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، أن منتخب مصر قدم عرضا رائعا أمام الدنمارك في الدور ربع النهائي رغم الخسارة.

وقال مؤمن صفا في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "إذا كانت البطولة أقيمت بحضور جماهيري، كان يستطيع منتخب مصر الوصول للأدوار النهائية".

وأضاف: "لقطة الرمية الجزائية التي حصل عليها منتخب الدنمارك في اللحظات الأخيرة وتعرض لاعب منتخب مصر للطرد، كانت من الصعب أن تحتسب حال وجود جماهير في الملعب".

وتابع: "بعيدا عن الفنيات فمصر أبهرت العالم في التنظيم الرائع للبطولة والجميع يتحدث ويشيد بما قدمته الدولة المصرية واستضافة حدث كبير في توقيت يعاني خلاله العالم من فيروس كورونا".

وزاد: "مصر أيضا أكدت أنها تمتلك منتخبا قويا في كرة اليد، رغم عدم خوض فترة إعداد قبل البطولة بالشكل المنتظر ولكن رغم ذلك ظهرنا بشكل مميز".