ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

احمد عيد عبد الملك : أيمن حفني خير مثال علي حب المكان والانتماء

الخميس 28/يناير/2021 - 01:06 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
 علق احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك ، علي رغبه ايمن حفني في العوده الي نادي الزمالك. 

وغرد احمد "من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام : " الانتماء وحب المكان الي ليه فضل عليك بيساوي كتير اوووي وأيمن حفني خير مثال لذلك و دي رسالة قوية لأي لاعب انه يعمل كل ما في وسعه علشان الجمهور يقدره و يكون في ضهره و سند ليه وحفني يستحق". 

من جانبه كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تفاصيل جلسة أيمن حفني مع مسئولي نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس النادي.

وأكد خالد الغندور، في تصريحات على قناته الرسمية "يوتيوب"، أنه سيتم قيد أيمن حفني داخل صفَوف نادي الزمالك لمدة ٦ أشهر إضافة إلي المساهمة في علاج ابنته.

وأوضح خالد الغندور، أن نادي الزمالك لم يتأخر في مساعده لاعبيه على مدار التاريخ.

وتابع خالد الغندور "قيد أيمن حفني في أقل ٢٤ ساعة دليل على وقوف النادي مع أبنائه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عيد عبد الملك: الزمالك أنضف وأحلى حاجة بتحصلنا

بسبب أحمد سيد زيزو.. خالد الغندور يوجه تحذيرا شديد اللهجة لمسؤول في الأهلي

أحمد عيد يعتذر عن الظهور على قناة الزمالك.. شاهد

أحمد عيد عبد الملك يطالب الجمهور بالدعاء لـ عائشة أيمن حفني .. صورة

أحمد عيد عبد الملك يعلق على برنامج عفيفي الجديد على قناة الزمالك

ربنا يزيح عنا الوباء والبلاء.. أحمد عيد يهنئ متابعيه بالعام الجديد

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاده.. قصة خوف عبد الله غيث من أنتونى كوين وهروبه من التعليم وزيجاته

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

بعد تصدرها التريند.. العمر الحقيقى لـ سمية الخشاب وعدد زيجاتها

حسم صفقة مصطفى محمد لـ سانت إيتيان .. الزمالك يرد بقوة على الإعلام الفرنسي

شوبير ينتقد هذا الفعل لـ موسيمانى فى الأهلي

لو مطلقة.. اعرفى حقك بالقانون حال امتناع الزوج عن سداد النفقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه امبالا نسخة من سيارة آسر ياسين للبيع في مزاد عالمي بسعر خيالي .. صور

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟