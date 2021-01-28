طعنه بـ مفك.. فرارجي ينهى حياة تاجر دواجن فى الجيزة

أنهى تاجر دواجن حياة موزع بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة.





بلاغا تلقته شرطة النجدة بالجيزة، أفاد بمصرع فرارجي على يد موزع دواجن فى العمرانية، وعلى الفور شكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.





وشرحت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين الفرارجي وتاجر التوزيع بسبب خلافات بينهما تطورت إلى تعدى الأول عليه بـ مفك فى جسده أدى إلى مصرعه.



