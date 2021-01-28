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حوادث

طعنه بـ مفك.. فرارجي ينهى حياة تاجر دواجن فى الجيزة

الخميس 28/يناير/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أنهى تاجر دواجن حياة موزع بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة.

بلاغا تلقته شرطة النجدة بالجيزة، أفاد بمصرع فرارجي على يد موزع دواجن فى العمرانية، وعلى الفور شكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين الفرارجي وتاجر التوزيع بسبب خلافات بينهما تطورت إلى تعدى الأول عليه بـ مفك فى جسده أدى إلى مصرعه.

وعقب تقنين الاجراءات، نجحت فرق المباحث فى ضبط المتهم وأمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.
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