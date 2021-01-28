التدخل السريع بوزارة التضامن: تلقينا أكثر من 15 ألف شكوى وبلاغا

قال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الفريق الأن يعمل بشكل أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن الفريق يبلغ عدد أعضائه 7 داخل الوزارة و120 عضوا على مستوى الجمهورية من العاملين داخل الوزارة والهيئات التابعة لها.





وأضاف "يوسف" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن عدد الشكاوى التى قام بحلها فريق التدخل السريع وصل إلى 15 ألف و430 خلال ست سنوات، موضحا أن هناك العديد من المصادر لتلقى الشكاوى من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى وتكليفات وزيرة التضامن وغيرها.





وتابع أن فريق التدخل السريع يتلقى الشكاوى من جميع المحافظات، لافتا إلى أن المتطوعين داخل الفريق يكونوا من خلال الجمعيات الأهلية التى يتم التعامل معها أو التى يقدم إليها الحالات، حيث أنه مستقبلا سيكون لهم دور كبير جدا فى مبادرة جديدة سيتم إطلاقها قريبا من وزيرة التضامن.





وأكد أن المتطوعين الشباب يتعامل مع الحالة ويساعدها أيضا، متابعا أنه خلال موجة الطقس السئ كان هناك مجموعة منهم وقدموا العديد من المساعدات.



