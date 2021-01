وفاة مغنية وممثلة شهيرة عن عمر يناهز 39 عاما

توفيت الممثلة والمغنية الشهيرة جانيت موس، عن عمر يناهز 39 عاما، وكان أعلن خطيبها تفاصيل وفاتها اليوم.





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، توفيت الفنانة الموهوبة بعد معركة استمرت لمدة 8 أشهر مع سرطان القولون، وكانت اشتهرت بتقديم الأداء الصوتي لعدة شخصيات مثل ( Resident Evil 8: Village game)، واشتهرت أيضا بالعمل في أفلام ( My Wayless Brilliance and Your Sister's Sister).





وكان كتب خطيبها على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعي: "أود أن أبلغكم أن جانيت موس وافتها المنية في وقت متأخر الليلة الماضية بسبب مضاعفات مرض السرطان"، ليتصدر خبر وفاتها مواقع التواصل الإجتماعي وكتابة العديد من المنشورات من محبيها حول العالم لنعيها.