وفاة مغنية وممثلة شهيرة عن عمر يناهز 39 عاما

توفيت الممثلة والمغنية الشهيرة جانيت موس، عن عمر يناهز 39 عاما، وكان أعلن خطيبها تفاصيل وفاتها اليوم.
ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، توفيت الفنانة الموهوبة بعد معركة استمرت لمدة 8 أشهر مع سرطان القولون، وكانت اشتهرت بتقديم الأداء الصوتي لعدة شخصيات مثل (Resident Evil 8: Village game)، واشتهرت أيضا بالعمل في أفلام ( My Wayless Brilliance and Your Sister's Sister).
وكان كتب خطيبها على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعي: "أود أن أبلغكم أن جانيت موس وافتها المنية في وقت متأخر الليلة الماضية بسبب مضاعفات مرض السرطان"، ليتصدر خبر وفاتها مواقع التواصل الإجتماعي وكتابة العديد من المنشورات من محبيها حول العالم لنعيها.
وتابع خطيبها: "أنا حزين حقًا ، لكنني فخور جدًا بها، لقد قاتلت بشدة بقوة هائلة وتفاؤل، ألهمتني وكذلك الكثير منكم".
وجانيت ، التي تم تشخيصها أيضًا بمرض سرطان القولون، لعبت دور البطولة مؤخرًا في فيلم Charm City Kings وظهرت أيضًا في العديد من مشاريع الأفلام القصيرة، ونشرت استوديهات جون روزنفيلد بيان لنعي جانيت: "قلوبنا محطمة اليوم. كما يعرف الكثير منكم الآن ، انتقلت حبيبتنا جانيت موس إلى مكان أفضل الليلة الماضية في الساعة 11:11".
وتابعت الرسالة: "كانت جانيت جزءًا من عائلة الاستوديو لما يقرب من عقد من الزمان وأصبحت جزءًا من الاستوديو كطالبة ومعلمة ومدربة وصديقة، كانت جانيت حقًا فنانة.. "كانت لديها روح لا تقهر وكانت تتمنى أن تكون أفضل شخص وأفضل معلمة وأفضل صديقة وأفضل ممثلة يمكن أن تكون، لقد فقد العالم قوة الطبيعة وسنشعر بذلك لفترة طويلة، نحن محظوظون أننا نعرفها".