ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. استمرار متابعة حالات العزل المنزلي في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إستمرار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار 100 مليون صحة ، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

أشار الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحة ، أنه يتم يوميًا متابعة حالات العزل المنزلى والاطمئنان على صحة المرضى، وذلك من خلال قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا ، وأنه فى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقى الرعاية الطبية.

من جانبه أوضح الدكتور ياسر السيسي ، مدير إدارة الرعاية الصحية، إن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلى الذى تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا ، لافتًا أنه يتم المتابعة عن طريق 90 فريق مقسمين إلى 34 فريقًا للمتابعات التليفونية مع المرض ، بالإضافة إلى 36 فريق من الأطباء البشريين من وحدات الرعاية الأساسية لإجراء الزيارات المنزلية ، من خلال 20 عيادة متنقلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حماده المحافظه عدة حملات مروريه على المقاهي والمحال التجاريه أسفرت عن الآتي:-

- تحرير ١٩ غرامة فورية للافراد غير الملتزمين بالقرارات كما تم تحرير ١٥ مخالفة عدم ارتداء كمامات لأصحاب المحلات التجارية بكوم حمادة

- غلق وتشميع مقهى بدمنهور مخالف والتحفظ على ٦ شيش.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكفر الدوار حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة إشغال عبارة عن الآتي:-

- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق و المحكمة)

- رفع ٤٦٨ حالة إشغال بشارع المعهد الدينى و الشاذلى والسريع و الخيرى ومحور الليثى و الاتوبيس و الروضة بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و ايتاي البارود حملات اشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن :

- رفع 162 حاله أشغال بشوارع( الجمهوريه - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعه بحوش عيسى

- مصادره 16 شيشة بكوم حمادة.

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي) وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.

ويذكر أيضا نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و ايتاي البارود حملات اشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن :

- رفع 162 حاله إشغال بشوارع ( الجمهوريه - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعة بحوش عيسى

- مصادره 16 شيشة بكوم حمادة

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي) وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.



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