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تعليم

عميد آداب القاهرة يكشف عن الفرق بين الكتاب الجامعي في الجامعات المصرية ونظيرتها بالخارج

الخميس 28/يناير/2021 - 03:29 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن الفرق بين الكتاب الجامعى للجامعات المصرية والجامعات بالخارج . 

وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد، إن جميع كليات وجامعات ومعاهد العالم انتقل من الاعتماد على نص واحد مكتوب يتم إخراجه على هيئة كتاب إلى مفهوم أكثر اتساعًا وأكثر مرونة ومواكب للتطورات العصرية وهو ما يعرف الكتاب التراكمي التجميعي Accumulated Book .

وأضاف "كامل"، أن هذا الكتاب يتضمن فصلاً من كتاب وفصل من كتاب آخر ومقال من عدد من مجلة علمية ومن مشاركة في موقع الكتروني ومن مقطع فيديو متاح علي الويب وهكذا، وهذا ما يخدم الوحدات الدراسية للمقرر الدراسي وفق الأهداف المعرفية والتحليلية والنقدية والمهارات المحددة في المنهج الدراسى.

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كما أشار عميد الكلية، إلى أن من ساعد الجامعات على هذه الخطوة هم دور النشر الاكاديمية العالمية لأنها  قامت بتوفير الكتاب الجامعي الكترونيا على مدار الساعة ومن بين دور النشر العالمية نجد دار نشر " السفير Elsveir" و دار نشر " ماكجروهيل MacGraw Hill " وغيرهما، والتى عملت على ربط أنظمة التعليم الالكتروني للجامعات بمصادر المعرفة المتاحة على شبكة الانترنت سواء بالمجان او بمقابل مالي من خلال الشراء او الاشتراكات السنوية .

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