مدينة زويل: معالجة مياه مصرف بحر البقر باستخدام مواد محلية زهيدة الثمن

أكد مصدر بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن المدينة عملت على إيجاد طريقة كميو فيزيائية لمعالجة مياه المصارف الزراعية واستخدامها في الزراعة أو الاستزراع السمكي، وقد تم عمل دراسة مبدئية على معالجة مصرف بحر البقر، وذلك باستخدام مواد محلية زهيدة الثمن وعمل تصميم هندسي بسيط يرفع من كفاءة الترسيب ويمكن تعميمه على المصارف الزراعية في شمال الدلتا.





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وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن يخفض تكلفة التنقية بحوالي ٥٠٪ مقارنة بالتكنولوجيات المتاحة التي يتم استيرادها من الخارج والتي تعتمد على معدات كهروميكانيكية وفلاتر ذات مواصفات خاصة باهظة الثمن، والتحدي الذي يواجه هذا المشروع هو تقنين الدولة لاستخدام المصارف في معالجة المياه والبديل المتاح حاليا هو استخدام جزء من الأراضي الزراعية لرفع جودة مياه المصارف. وما يتم حاليا هو خلط مياه المصارف بمياه الترع، دون معالجة، لسد العجز المطلوب لمياه الزراعة في شمال الدلتا، كما أنه قد تم إثبات إمكانية استخدام النظام المقترح على المستوي البحثي المعملي والمطلوب تخصيص جزء من المصرف لتركيب وحده تجريبية.

وأشار إلى أن مشروع تشغيل وتعظيم نقل التكنولوجيا لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية في مشروع محطة توليد الطاقة وتحلية المياه ببرج العرب والممول من الاتحاد الأوروبي ومصر (أكاديمية البحث العلمي) بإجمالي تكلفة ٢٢ مليون يورو، ويتم من خلال هذا المشروع رفع كفاءة التشغيل لنموذج صناعي قائم وذلك من خلال استبدال وتعديل بعض المكونات المستخدمة في المضخات والخطوط بهدف رفع قدرتها علي تحمل ظروف التشغيل وتعظيم المكون المحلي وما يتبعه من تقليل التكلفة للوصول إلي الاستدامة المالية.