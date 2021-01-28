ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مدينة زويل: معالجة مياه مصرف بحر البقر باستخدام مواد محلية زهيدة الثمن

الخميس 28/يناير/2021 - 02:27 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني

أكد مصدر بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن المدينة عملت على إيجاد طريقة كميو فيزيائية لمعالجة مياه المصارف الزراعية واستخدامها في الزراعة أو الاستزراع السمكي، وقد تم عمل دراسة مبدئية على معالجة مصرف بحر البقر، وذلك باستخدام مواد محلية زهيدة الثمن وعمل تصميم هندسي بسيط يرفع من كفاءة الترسيب ويمكن تعميمه على المصارف الزراعية في شمال الدلتا.


اقرأ ايضا: 

نشأة دراسة الموسيقى في مصر من معهد إلى كلية بجامعة حلوان


وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن يخفض تكلفة التنقية بحوالي ٥٠٪ مقارنة بالتكنولوجيات المتاحة التي يتم استيرادها من الخارج والتي تعتمد على معدات كهروميكانيكية وفلاتر ذات مواصفات خاصة باهظة الثمن، والتحدي الذي يواجه هذا المشروع هو تقنين الدولة لاستخدام المصارف في معالجة المياه والبديل المتاح حاليا هو استخدام جزء من الأراضي الزراعية لرفع جودة مياه المصارف. وما يتم حاليا هو خلط مياه المصارف بمياه الترع، دون معالجة، لسد العجز المطلوب لمياه الزراعة في شمال الدلتا، كما أنه قد تم إثبات إمكانية استخدام النظام المقترح على المستوي البحثي المعملي والمطلوب تخصيص جزء من المصرف لتركيب وحده تجريبية.

 

 

وأشار إلى أن مشروع تشغيل وتعظيم نقل التكنولوجيا لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية في مشروع محطة توليد الطاقة وتحلية المياه ببرج العرب والممول من الاتحاد الأوروبي ومصر (أكاديمية البحث العلمي) بإجمالي تكلفة ٢٢ مليون يورو، ويتم من خلال هذا المشروع رفع كفاءة التشغيل لنموذج صناعي قائم وذلك من خلال استبدال وتعديل بعض المكونات المستخدمة في المضخات والخطوط بهدف رفع قدرتها علي تحمل ظروف التشغيل وتعظيم المكون المحلي وما يتبعه من تقليل التكلفة للوصول إلي الاستدامة المالية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الإعمار العراقية: سعيدة بما رأيته من حجم المشروعات في مصر

مصر تدعم إعمار العراق.. وزيرة الإسكان العراقية تزور العاصمة الإدارية ومحطة مياه روض الفرج وتؤكد: التجربة المصرية ناجحة ونحتاج لزيادة التعاون معها

إنجازات وزارة الري في 2020.. تبطين الترع مشروع قومي ومحطات معالجة المياه الأبرز

حصاد الري.. استخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع | إنفوجراف

إنجازات هائلة تحققها مدينة زويل في مجالات الزراعة والمياه والطاقة والصحة.. مجهود كبير لتوطين الصناعة وحل المشكلات.. وتؤكد: نعمل على إنتاج جهازين للتنفس الاصطناعي بصناعة مصرية

ترشيحاتنا

بديل علي معلول.. فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع مدافع النادي الأهلي

بعد المسحة الخامسة.. وائل الإبراشي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

باتشيكو يطالب إدارة الزمالك بسرعة التعاقد مع باسم مرسي

فى أول تعليق.. الفنان ياسر فرج ينعي زوجته برسالة مؤثرة

الزمالك يعلن اقتراب عودة باسم مرسى

في بيان رسمي.. الفيفا يكشف سبب تمديد عمل لجنة مجاهد باتحاد الكرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج طبيعي لقصور الغدة الدرقية

بدون فتيس.. هيونداي توسان إن لاين 2022 الجديدة تظهر رسميًا

دراسة تكشف أعراضا مبكرة تدل على إصابتك بكورونا