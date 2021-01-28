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تعليم

الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجاري

الخميس 28/يناير/2021 - 09:18 ص
جامعة القارة الدولية
جامعة القارة الدولية
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مريم عزت
تسابق جامعة القاهرة، الزمن للانتهاء من إتمام إنشاءات وتجهيزات جامعتها الدولية بمدينة 6 أكتوبر والتي تعد أول جامعة على مستوى العالم قائمة على نظام البرامج، خاصة التي تتماشى مع وظائف المستقبل والذكاء الاصطناعي، وفقًا لجامعات الجيل الرابع.

ورغم ظروف جائحة كورونا التي عصفت بالعالم، فقد حققت جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية معدل إنجاز كبير على مستوى الإنشاءات والمباني بالجامعة الدولية، والتي تقام على نفس مستوى الجامعة الأم مع الاحتفاظ بروح الطراز المعماري وقبة الجامعة المميزة والساعة البارزة. 

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة الدولية، حلم كبير راود الجامعة لكنه أصبح الآن حقيقة ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من مرحلة المباني الخرسانية ونحن الآن في مرحلة التشطيبات والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهور استعدادًا  للافتتاح الرسمي مع نهاية العام الجاري.


وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة تتضمن برامج حديثة ومميزة تضاهي برامج في جامعات العالم من الصف الأول، مشيرًا إلى أنه تم عقد اتفاقيات مزدوجة مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة بما يجعل برامج الجامعة طبقًا للمواصفات العالمية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة الجديدة ستنطلق -ولأول مرة عالميا- بتوظيف مدخل تعليمي يحقق التكامل بين التعليم والبحث العلمى واستغلال المعرفة ويعمل على تأهيل كل من الطلاب والأكاديميين والإداريين للمشاركة الإيجابية فى بيئة عالمية تفاعلية لتقديم خدمة تعليمية تتيح للدارسين الانخراط الفاعل فى توظيف العلم ومعطياته للتصدى للمشكلات المحلية والقضايا العالمية عن طريق تقديم برامج تدعم قيم الابتكار والابداع، والجودة، والتعاون، والثقة، والمساءلة، والمسئولية الاجتماعية، والتعلم المستمر، والمرونة وتمكين الشباب والتنمية المستدامة.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن البداية ستكون من خلال مجموعة برامج أكاديمية جديدة جاهزة للانطلاق والعمل  فور الانتهاء من الإنشاء وتتضمن حوالى 30 برنامجا بالتعاون مع جامعات لها مكانتها وتصنيفها على المستوى الدولي ومنظمات ومؤسسات دولية.

الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجاري
الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجاري
الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجاري
الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجاري
الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجاري
الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجاري
الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجاري
الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجاري
الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجاري
الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجاري
الخشت: افتتاح جامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجاري
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