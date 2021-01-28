في ذكرى وفاة عماد حمدي.. قصة صفعه لـ عبد الحليم حافظ وفقدان بصره ولقائه بالشيخ الشعراوي





في مرحلة الستينيات بدأ عماد حمدي مرحلة مختلفة في مشواره، فقدّم شخصية الأب والتي تتناسب مع مرحلته العمرية، ففي عام 1962 قدم فيلم "الخطايا" والذي جمعه بعبد الحليم حافظ، وهو الفيلم الذي أثار غضب الجمهور منه بسبب كلمته الشهيرة في الفيلم "أنت لقيط" والقلم الذي ضربه على وجه عبد الحليم.





وقال عبد الحليم عن هذا المشهد إن أحد أسنانه انكسر وسال الدم ولكنه أكمل التمثيل إلى أن طلب المخرج إيقافه: "حسيت إن في ضرس اتخلع جوا.. فضلت حايش الدم وبكمل تمثيل المشهد لغاية ما المخرج قال ستوب"، وبعد ذلك أسعفه طاقم العمل عبر الماء والثلج وحقنة من الفيتامين سي كي يتوقف النزيف: "جابولي ميه وتلج وحقنة فيتامين سي عشان النزيف يقف"، ورد عماد حمدي على ذلك بأن عبد حليم هو الذي طلب قلمًا حقيقيًا، وعن ردود الفعل قال عماد حمدي: "لاموني في كل مكان بالشرق الأوسط.. عبد الحليم معبود الجماهير تعرض للضرب!.. الناس لا تعلم ماذا حدث فعلًا وثارت علي في كل مكان وأصبحوا يقولون لي كيف تضربه"، وبعدها قدم معه في عام 1969 فيلم "أبي فوق "الشجرة.





ومن أفلامه في هذه المرحلة أيضًا، "واسلاماه وأم العروسة ورابعة العدوية والمراهقان والوديعة والمماليك ومدرس خصوصي وشقاوة رجالة وخان الخليلي والخروج من الجنة وروعة الحب والست الناظرة وعفريت مراتي"، وفي السبعينيات قدم عماد حمدي أعمالًا مهمة فشارك في "ثرثرة فوق النيل والخيط الرفيع وحب وكبرياء والزائرة والأخوة الأعداء وأين عقلي والكرنك وبديعة مصابني وصابرين والكروان له شفايف وشوق"، وكانت آخر مشاركاته في عام 1982 بأفلام "وضاع حبي هناك وأشياء ضد القانون واعتداء وسواق الأتوبيس"، والذي يعتبر آخر أفلامه وذلك قبل وفاته بعامين.





في أواخر حياته عانى عماد حمدي من إكتئاب شديد خاصة بعد وفاة شقيقه التوأم عبد الرحمن، فامتنع عن الطعام والشراب والتزم منزله ولم ير الشارع ثلاث سنوات، وفي أواخر أيامه فقد بصره أيضًا، وقد حرص الشيخ الشعراوي على زيارته وطلب منه التماسك والرضا بقضاء الله، فأحس براحة لفترة لكنه عاد للاكتئاب مرة أخرى.

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان عماد حمدى الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى ذاكرة السينما المصرية.