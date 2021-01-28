صندوق تحيا مصر يوفر شقة لأسرة تعيش في ماسورة صرف صحي

كما تعهدوا بتوفير سيارة لنقلهم ومتعلقاتهم الي منطقة بشاير الخير.

وهي قضية شغلت الرأي العام السكندري بالأمس، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا يظهر فيها مواطن وأسرته داخل ماسورة صرف صحي إلى جانب مقلب قمامة، وسط الكلاب الضالة، بمنطقة الفلكي شرق الإسكندرية.





وانتشرت الصور كالنار في الهشيم، وأثارت تعاطفًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا المسئولين بتوفير مكان لائق يمكن لهذه الأسرة أن تعيش فيه.





وقال باسم محمد، رب الأسرة، الذي يعمل نباشًا في القمامة، في تصريحات لصدى البلد إنه يعيش هو وزوجته وأولاده في هذه الماسورة منذ شهر تقريبًا بعد أن تقطع بهم السبل، فقد كان يسكن بغرفة بمساكن الإيواء ولكن صاحبها احتاج إليها، ومنذ ذلك الوقت وهو يعيش في هذه الماسورة إلى جوار عمله في مقالب القمامة، في محاولة لتوفير لقمة عيش له ولأسرته تكفي حد الكفاف من الطعام والشراب.