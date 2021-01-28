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أخبار العالم

استقالات جديدة تضرب الحكومة الكويتية

الخميس 28/يناير/2021 - 04:35 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
تقدم 4 قيادات بديوان  رئيس الوزراء الكويتي استقالاتهم اليوم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. 

وشملت الاستقالات كلا من رئيسة ديوان رئيس الوزراء الشيخة اعتماد الجابر ، والشيخ الدكتور سالم الأحمد، والشيخة الدكتورة رشا الصباح، والوزير الأسبق فيصل الحجي .


وكان أمير الكويت  الشيخ نواف الأحمد، قد أصدر في وقت سابق  أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وبدوره اعرب الخالد عن اعتزازه وتقديره للثقة السامية بتعيينه رئيسا للوزراء، مبينا أنه تم  تحديد خارطة طريق للحكومة المقبلة أساسها التعاون مع مجلس الأمة، وبالتشاور مع النواب والمختصين من الكفاءات الوطنية.

وأكد  الخالد عن سعيه الحثيث لتقريب وجهات النظر مع النواب قبل إعلان التشكيل الوزاري الى جانب التنسيق معهم لتحديد الأولويات التشريعية التي على رأسها مكافحة الفساد.

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