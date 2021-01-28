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حوادث

تحقيقات محاولة اغتصاب فنانة.. المجني عليها: أحد المتهمين أخفى وجهه بكمامة.. ومتهم: عارفين إنها عايشة لوحدها

الخميس 28/يناير/2021 - 05:23 م
التعدى على فتاة
التعدى على فتاة
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ندى حمودة – أحمد مهدي
أدلت فنانة حاول أشخاص اغتصابها داخل شقتها في حدائق أكتوبر بتفاصيل الواقعة بتحقيقات النيابة العامة.

وقال عبير.ا انها قرابة الساعة العاشرة مساء أمس فوجئت بـ 3 اشخاص يطرقون باب شقتها ويخبرونها انهم من شركة الغاز ويريدون مراجعة العداد وفور سماحها لهم بدخول الشقة قاموا بمهاجمتها وتقييد حركتها والاستيلاء على مبلغ 65 ألف جنيه ومصوغات ذهبية وإكسسوارات.

وأضافت المجني عليها ان المتهمين حاولوا اغتصابها بعد تمزيق ملابسها ولكنها قاومتهم وصراخها دفعهم للهرب قبل الامساك بهم ثم ابلغت قسم الشرطة وقررت ان احدهم كان يخفي وجهه بـ "كمامة".

عقب نجاح الاجهزة الامنية في القاء القبض على المتهمين تبين أن احدهم سمسار يدعى ابراهيم 40 عاما قال انه كان متوجها لمعاينة شقة عرضتها سيدة على موقع شهير، وعندما واجهه فريق البحث بكاميرات المراقبة التي رصدت دخوله رفقة 2 آخرين ثم خروجه بمفرده اعترف بتخطيطه لسرقة المجني عليها.

وأضاف المتهم انه خطط للواقعة لعلمه باقامة المجني عليها بمفردها وامتلاكها لأموال فاتفق مع اخيه "سائق" وعديله "مدير مطعم" وقاموا بتنفيذ الجريمة وحاول احدهم اغتصابها الا انها تصدت له.

الواقعة بدأت بسماع أفراد أمن المدينة السكنية لأصوات صرخات سيدة وبالانتقال إلى مصدر الصوت تبين وجود المجنى عليها داخل شقتها فى حالة إعياء، فقاموا بتحرير بلاغ بالواقعة.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، التى أجريت بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجنى عليها تعرضت لمحاولة اغتصاب على يد 3 أشخاص وسرقة محتويات وأموال من شقتها.

وبتكثيف الجهود ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة توصلت أجهزة الأمن برئاسة اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية لهوية المتهمين، وتم إجراء الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم.

وشرحت التحريات أن الواقعة بدأت بقيام 3 أشخاص بالدلوف إلى شقة المجنى عليها منتحلين صفة عمال فى شركة الغاز، وعقب دخولهم قاموا بتقييدها وحاولوا تجريدها من ملابسها والتعدى عليها جنسيا الا أنها قاومتهم، فقاموا بسرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي وفروا هاربين.

وعقب ضبط المتهمين تبين أنهم سمسار سيارات وأقاربه، كانت المجنى عليها قد سبق لها وأن تعاملت معهم فى عقود سيارة، وأنهم علموا بأنها ميسورة الحال فخططوا لسرقتها.

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، ودخولهم لشقة المجنى عليها منتحلين صفة عمال شركة الغاز، ومحاولة اغتصابها وسرقتها.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة وكذلك ملابس المجنى عليها التى كانت ترتديها والتى تحتوى على السائل المنوى لأحدهم.

وأمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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