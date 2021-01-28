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أخبار العالم

بسبب تأخر التوريد.. بيان عاجل من الصحة السعودية بشأن لقاح كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 06:19 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
أوضحت وزارة الصحة أنها بدأت في إعادة جدولة مواعيد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مراكز اللقاح في الرياض وجدة والشرقية والمدينة المنورة.

وأكدت الوزارة أن أخذ الجرعة الثانية حسب المراجع الطبية والعالمية المعتمدة يمكن أن يكون بعد ستة أسابيع من الجرعة الأولى. 

وأرجعت الوزارة ذلك لأسباب خارجة عن إرادتها؛ نظرا للاستمرار تأخر التوريد إلى المملكة ودول العالم من قبل الشركة الصانعة للقاح.

وأوضحت الصحة أن الشركة الصانعة للقاح التزمت بالتوريد ابتداء من منتصف الشهر الميلادي القادم بعد أن أوقفت الشركة تصدير اللقاحات إلى الجميع الدول التي تتعامل معها بسبب التوسع في خطوط الإنتاج.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا والتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل مناطق المملكة مع توفر اللقاح خلال الفترة القادمة، وتواصل جهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من إنتشار فيروس كورونا.
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