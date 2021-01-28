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محافظات

فض سوق وإزالة فراشة قبل إقامة حفل زفاف في كفر الشيخ .. صور

الخميس 28/يناير/2021 - 08:16 م
فض سوق وإزالة فراشة
فض سوق وإزالة فراشة قبل إقامة حفل زفاف في كفر الشيخ .. صور
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محمود زيدان
شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات لرفع الإشغالات وأعمال تطهير وتعقيم، وفض سوق أسبوعي، وإزالة تعديات ومخالفات، ورصف طرق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة إزالة التعديات، ونقل 3 أكشاك بشارع 21 الجاري تطويره وتحويله لاتجاهين ،بشارع جانبي من الشارع،على بعد حوالي 5 أمتار، حرصًا على أصحاب الأكشاك وأسرهم.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق على فك وإزالة فراشة معدة لإقامة حفل زفاف.

كما تابعت أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الانارة العامة بطريق دسوق كفر الشيخ، ومنع الباعة من الفرش بالسوق الأسبوعي بشارع عبده زعلوك، ورفع المخلفات الناتجة، مشيدة بمشاركة المجتمع المدني  في أعمال مسح وتسوية مدخل شابة، وكوبرى المستشفى.

وأشرف المهندس وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه على إزالة شدة خشبية مخالفة بقرية السالمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة..

وتابع المهندس أحمد إسماعيل ، رئيس مركز ومدينة بيلا، على  بدء أعمال الرصف بشارع الجمهورية، وأعمال صيانة الصرف الصحي الخاص بمحكمة بيلا الكلية، تمهيدًا لأعمال الرصف بالشارع الرئيسي لمدينة بيلا "شارع الجمهورية".

وأشرف هاني يوسف ، رئيس مدينة سيدى غازي، على أعمال مسح وتمهيد الطرق والشوارع.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين ،أعمال  تسليك خط خفض المنسوب بقرية قزمان، وتسليك خط خفض المنسوب بقرية ميت الديبة، وطويلة نشرت والاستعانة ب 24 نافوري الوحدة المحلية بقلين ونافوري شركة المياه والانتهاء من المشكلة بخفض المنسوب.

فض سوق وإزالة فراشة قبل إقامة حفل زفاف في كفر الشيخ .. صور
فض سوق وإزالة فراشة قبل إقامة حفل زفاف في كفر الشيخ .. صور
فض سوق وإزالة فراشة قبل إقامة حفل زفاف في كفر الشيخ .. صور
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