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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 114 ألف طلب تصالح حتى الآن بـ 513 مليون جنيه

الخميس 28/يناير/2021 - 07:05 م
محافظ كفر الشيخ:
محافظ كفر الشيخ: تلقينا 114 ألف طلب تصالح حتى الآن
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محمود زيدان
كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة، حتى الآن 114 ألفًا و 555 طلب تصالح، بقيمة 513 مليونًا و454 ألف جنيه.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدًا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، ووعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية.

وتابع، أدى ذلك إلى زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

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