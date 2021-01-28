طرح أول 100 سيارة نصر كهربائية بـ 320 ألف جنيه.. تفاصيل

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، كواليس وتفاصيل إنتاج سيارة نصر الكهربائية e70.
وقال هشام توفيق في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع " المذاع على قناة "دي إم سي": "النصر للسيارات لها تاريخ حافل بإنتاج أول سيارة في تاريخ مصر".
وأضاف هشام توفيق: "أول 100 سيارة كهربائية من النصر ستكون متواجدة في الأسواق في أواخر 2021 ".
وتابع هشام توفيق: "تم التعاقد مع الجانب الصيني على تصنيع سيارات النصر الكهربائية.. أسعار الصين أرخص 30 % من اليابانيين ومن المتوقع أن تكون أسعار سيارات نصر الكهربائية معقولة".
وأردف هشام توفيق: "سيارة نصر الكهربائية ستتحمل العمل الشاق وتعمل كـسيارة أجرة، وتستمر في العمل لمدة 7 سنوات ولا يتم تغيير البطارية".
واستطرد هشام توفيق: "هناك نوعان من السيارة الكهربائية الأول تجاري يسير ببطارية 50 كيلو وات في الساعة وتسير 400 كيلو للشحنة وسعرها حوالي 320 ألف جنيه، والنوع الآخر به كماليات أفضل وللاستخدام الأسري وتسير 500 كيلو للشحنة وسعرها حوالي 400 ألف جنيه".