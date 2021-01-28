طرح أول 100 سيارة نصر كهربائية بـ 320 ألف جنيه.. تفاصيل

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، كواليس وتفاصيل إنتاج سيارة نصر الكهربائية e70. إنتاج





وقال هشام توفيق في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع " المذاع على قناة "دي إم سي": "النصر للسيارات لها تاريخ حافل بإنتاج أول سيارة في تاريخ مصر".





وأضاف هشام توفيق: "أول 100 سيارة كهربائية من النصر ستكون متواجدة في الأسواق في أواخر 2021 ".





وتابع هشام توفيق: "تم التعاقد مع الجانب الصيني على تصنيع سيارات النصر الكهربائية.. أسعار الصين أرخص 30 % من اليابانيين ومن المتوقع أن تكون أسعار سيارات نصر الكهربائية معقولة".





وأردف هشام توفيق: "سيارة نصر الكهربائية ستتحمل العمل ال شاق وتعمل كـ سيارة أجرة، وتستمر في العمل لمدة 7 سنوات ولا يتم تغيير البطارية".



