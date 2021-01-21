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سيارات

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

الخميس 21/يناير/2021 - 10:23 ص
سيارة شركة النصر
سيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70
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وقعت شركة النصر المصرية لصناعة السيارات مؤخرا عقدين مع شركة دونج فينج الصينية، للبدء في تصنيع السيارات الكهربائية في مصر،  وهي السيارة E70 السيدان، التي ستعتبر أولى خطوات إعادة إحياء لمصنع النصر للسيارات من جديد بعد توقف لسنوات طويلة، بطاقة إنتاجية  تصل حتى 25.000 سيارة سنويا.


ويتساءل البعض عن تكلفة شحن سيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70، وفي هذا السياق، صرح العضو المنتدب لشركة النصر المصرية لصناعة السيارات هاني الخولي، قائلا إن تكلفة شحن  سيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70 تبلغ 65 جنيها تقريبًا في المرة الواحدة.


وهذا المبلغ يعتبر قليلا للغاية مقارنة بسعر البنزين، مما يعني وفرا كبيرا، وتكفي الشحنة التي تتكلف 65 جنيها لقطع مسافة تصل إلى 400 كم قبل أن تحتاج السيارة للشحن من جديد.


سعر السيارة الكهربائية E70 في مصر
يتراوح سعر سيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70  بين 300.000 جنيه حتى 320.000 جنيه، وسيتم تجميعها في مصر بمكونات محلية الصنع بنسبة كبيرة تقترب من 60%.


مواصفات السيارة الكهربائية E70 في مصر
تستطيع السيارة الكهربائية E70 التي سيتم إنتاجها في مصنع النصر للسيارات أن تقطع مسافة 500 كيلو متر في الشحنة الواحدة بسرعة 60 كيلو مترا، ومداها الطبيعي 350 كيلو مترا للشحنة الواحدة، وستعمل شركة النصر لصناعة السيارات على زيادة هذا المدى وسيتم شحنها بالكامل من الصفر في مدة أقصاها 8 ساعات.

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور
تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور
تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور
تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور
تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور
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