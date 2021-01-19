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بشراكة صينية.. مصر تستعد لإنتاج أول سيارة كهربائية محليًا | فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:26 م
مصر تستعد لإنتاج
مصر تستعد لإنتاج أول سيارة كهربائية محليًا
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ندى عبد العزيز
اتخذت مصر خطوة جديدة في انطلاقها حول المستقبل جاء ذلك بعد توقيع شركة النصر للسيارات عقود شراكة مع شركة "دونج فينج" الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا، وفقًا لتقرير قناة "الغد".

وأضاف التقرير أن هناك العديد من التسهيلات سيتم تقديمها لتشجيع المواطنين على شراء السيارة الكهربائية "E70”

وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال خلال التقرير أن من أهم المحفزات لشراء السيارات الكهربائية هى وجود الشواحن العامة بالتعاون مع شركات من القطاع الخاص ،بالإضافة أنه تم الاتفاق مع وزير الكهرباء لتحديد الكيلو وات ساعة الذى سيقدم فى هذه المحطات العامة.

وأشار "توفيق" إلى أنه تم الاتفاق مع أحد شركات القطاع الخاص على الرسوم التى سيتم دفعها ليبلغ تكلفتها ١٦٩ قرشًا  للكيلو وات ساعة فى محطات الشحن العامة.

وأضاف التقرير أن مصنع النصر فى إنتاج السيارة "E70"التى تحمل العديد من المميزات من بينها الاتساع الكبير وإمكانية الشحن حتى ٨٠٪؜ فينصف ساعة فقط وبعد اكتمال عملية الشحن يمكنها السير إلي مسافة ٤٠٠ كيلو مترا  بشكل متواصل.

وتابع التقرير أن الاتفاق بين شركة النصر و شركة "دونج فينج" الصينية يشمل عقدين الأول لتأهيل مصنع النصر للسيارات والثاني لبدأ إنتاج السيارة الكهربائية بنسبة ٥٠٪؜ محليًا ليتم نقل هذه التكنولوجيا إلي مصر وتحويلها إلي مركز التصدير في افريقيا والدول المجاورة.
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