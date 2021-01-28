صراع على المكسب.. خبير يوضح الخلافات القائمة بين الفيسبوك وآبل

عقب وليد حجاج ، خبير أمن المعلومات ، حول تصريح " مارك زوكربيرج " بأن شركة أبل تقدم ادعاءات حول الخصوصية غالبًا ما تكون مضللة ، قائلًا : " كنت أتوقع أن يحدث هذا نتيجة الصراع القائم بينهم على مواقع التواصل الإجتماعي ".





وأضاف " وليد حجاج " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن عندما قامت شركة آبل بعمل تحديث جديد ، وقامت بوضع الخصوصية لمستخدمي " الأيفون " ،على باقي مواقع التواصل الإجتماعي .





وأكد خبير أمن المعلومات ، أن سياسة شركة آبل ، وشركة " فيسبوك " ، ليس الحفاظ على الخصوصية حبًا في المستخدم ، ولكن من أجل الصراع على المكسب ، مؤكدًا أنه يشكك في تصريحات " مارك " التي تقلل من شأن شركة آبل الأمريكية حيث قال : " أن هناك حوالي 2.6 مليار شخص يستخدمون تطبيقاتنا كل يوم " ، معقبًا : " بدليل انت كمستخدم لو نسيت الرقم السري للأي كلاود ، لا يمكن تحت أي مسمى أنك تستخدم الجهاز لو مش معاك فاتورته ، ويصبح الجهاز عبارة عن حتة حديدة " .





وأشار " حجاج " ، إلى أن سياسة الـ " IOS " في شركة آبل هو الحفاظ على الخصوصية ، وبيانات المستخدم ، وليس حبًا في عملائه ، ولكن هو صراع تنافسي على المكسب ، معقبًا : " الصراع الدائر قائم على ازاي أخلي المستخدم يبقى موجود عندي أكثر وقت ممكن ، سواء من خلال بيع منتج ، أو بيع نظام تشغيل " .