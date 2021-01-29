رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس السيسي وجه بتقديم الدعم للسفن العابرة خلال أزمة كورونا.. القناة بعيدة عن الصراعات السياسية.. ومشروع جديد لإنتاج الأسماك يسهم في التصدير لأوروبا

رئيس قناة السويس:
- أساطيل من الشمال والجنوب تحمي قناة السويس
- الرئيس وجه بتقديم الدعم للسفن العابرة للقناة خلال أزمة كورونا
- قناة السويس بعيدة عن الصراعات السياسية
- النقل البحري أرخص وأسرع وسيلة لتداول البضائع
- إنشاء أي مشروع موازٍ لقناة السويس يرفع المنافسة
- مشروع جديد لإنتاج الأسماك يساهم في التصدير لأوروبا
- يكشف عن مزايا عمل الشركات بقناة السويس.
كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد عن العديد من الأمور الهامة المتعلقة بقناة السويس، مؤكدا أن الرئيس وجه بتقديم الدعم للسفن العابرة للقناة خلال أزمة كورونا
وكشف ربيع قناة السويس بعيدة عن الصراعات السياسية وأن النقل البحري أرخص وأسرع وسيلة لتداول البضائع
وإليكم أبرز تصريحات ما قاله رئيس هيئة قناة السويس ..
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن التطور البحري أعطى مصداقية وأمانا لقناة السويس، مؤكدا أن هناك أساطيل وسفنا بالشمال والجنوب تستطيع حماية قناة السويس وتعطيها الأمان المطلوب.
ولفت ربيع خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد الى تعظيم القدرة على حماية قناة السويس من أي مخاطر خاصة التي تحدث الآن في إقليم المتوسط أو البحر الأحمر.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن مصر أصبح لديها قدرة الردع وحماية المجرى الملاحي لها، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم القوات البرية والبحرية والجوية بوحدات وتكنولوجيا متنوعة.
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه قدم الدعم اللازم لإحدى السفن العابرة كان عليها 62 حالة إصابة بكورونا، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم الدعم اللازم خلال أزمة كورونا لكل السفن العابرة بقناة السويس.
وأضاف ربيع خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس السيسي إنسان، مشيرا إلى أن تلك السفينة التي كان عليها العديد من إصابات كورونا عبرت في 10 ساعات وتلقينا إشادات من المنظمات الدولية.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس أننا من الدول القليلة السماح لتبديل البحارة الموجودين على مراكب، مؤكدا أن كل دول العالم لم تكن تستقبل أى من البحارة ولكننا قمنا بذلك.
وأشار ربيع إلى أننا اعطينا تخفيض للسفن 50% والتي كان على متنها بحارة ستقوم باستبدالها.
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن منظمة "imo" قد أشادت بهيئة قناة السويس مؤكدا انها تقدم خدمات كبيرة للبحارة والمراكب وأيضا عدد من الشركات العالمية التي تؤكد على انها اختصرت الوقت لعبور السفن.
وأضاف ربيع أن تلك الإشادات تعطي ثقة كبيرة في قناة السويس وتعطى مصداقية عن ما تم من نجاح كبير تحقق.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن القناة بعيدة تماما عن السياسة والمواقف السياسية مؤكدا أنه لا يتم اقحام قناة السويس في الصراعات السياسية.
وأشار ربيع إلى أنه لا يتم السماح بعبور السفن التي تحمل العبيد او مخدرات أو عند وقوع حرب قائمة مع عدد من الدول أما السفن التي تحمل مواد كيميائية يسمح لها بالعبور مع أخذ الاحتياطات.
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه لا يوجد مشروعات تركية قطرية في قناة السويس، مؤكدا أن ما يحدث بإقليم شرق المتوسط لم يؤثر في عبور السفن بقناة السويس.
وأضاف ربيع أن حفر قناة السويس الجديدة جعل الكل يرغب فى العبور دون اى مخاطر .
وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس الجديدة بمثابة شريان ضخم يساهم في نقل السفن بسرعة كبيرة وأمان إضافة إلى توافر الخدمات الملاحية للسفن والحمولات.
وأشار إلى أنه سيظل النقل البحري أرخص واسرع وسيلة لنقل البضائع ونستطيع من خلاله تحقيق الأهداف المرجوة.
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه يجب أن نكون جاهزين وعلى أتم استعداد لأي مشاريع مختلفة تحدث في العالم، مؤكدا أن تلك الأماكن تقدم خدمات وعلينا أن نكون على قدر المنافسة.
وأضاف ربيع أن كل مشروع فى النقل البحري موازٍ لقناة السويس يؤثر عليها، مشيرا إلى أن إنشاء أي خط يرفع من المنافسة.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس أنه من الممكن استغلال ذلك والسعى لتكملة بعضنا البعض، مؤكدا أن الصين نتكامل معها في الطريق البحري من خلال "طريق الحرير" والسفن ستعبر من قناة السويس.
وأشار ربيع إلى أن إحدى السفن العابرة كان عليها 62 حالة إصابة بكورونا، والحجر الصحي المصري منع صعود أي فرد على تلك السفينة وكانت مشكلة بالنسبة لنا ولكن تمت عملية العبور بسلاسة.
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه يوجد مشروعين لزيادة الثروة السمكية، مؤكدا أن هناك مشروعا قديما على مساحة 7500 فدان ضمن المشروعات التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها في عام 2016 .
وأضاف ربيع أنه تم فتح أحواض أخرى في المنوفية في عام 2018، مشيرا إلى أنه يتم العمل على فتح أحواض أخرى حتى نصل إلى 4450 حوضا.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس أنه يتم التعاون مع إحدى الشركات النوبية للقيام بأحواض رأسية لإنتاج 5000 طن على مدار العام وسيتم إقامته بمنطقة السخنة وسيصدر إنتاجها بالكامل وسيخصص جزء منه في القاهرة.
وأشار ربيع إلى أن استثمارات هذا المشروع ستصل إلى مليار دولار، مؤكدا أن هذا المشروع سيمكننا من إنتاج 25 ألف طن ويساهم في عودة تصدير الأسماك لأوروبا.
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن مستقبل قناة السويس يكمن في الشركات مؤكدا أن هناك 7 شركات عليها أن تقوم بإدخال دخل كبير مواز لقناة السويس.
وأضاف ربيع أن هناك شركة ترسانة السويس البحرية وشركة الدلتا للموانئ وشركة التمساح والشركة الهندسية والبورسعيدية وجميع تلك الشركات تعمل في إصلاح وبناء السفن وعمل الصيانة اللازمة.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن هناك شراكات مع دول أخرى لتعظيم عمل تلك الشركات وزيادة الدخل الخاص بها مؤكدا أنه يتم إنشاء قاطرات بقناة السويس بحمولة 75 طنا.
وأشار ربيع إلى أن الصين من أكثر الدول التى تسعى لشراكات مع مصر ولديهم فكر متنوع وهناك أكثر من شركة في طريقهم للتعاون مع مصر.