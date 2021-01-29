رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس السيسي وجه بتقديم الدعم للسفن العابرة خلال أزمة كورونا.. القناة بعيدة عن الصراعات السياسية.. ومشروع جديد لإنتاج الأسماك يسهم في التصدير لأوروبا

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد عن العديد من الأمور الهامة المتعلقة بقناة السويس، مؤكدا أن الرئيس وجه بتقديم الدعم للسفن العابرة للقناة خلال أزمة كورونا

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن مصر أصبح لديها قدرة الردع وحماية المجرى الملاحي لها، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم القوات البرية والبحرية والجوية بوحدات وتكنولوجيا متنوعة.

ولفت ربيع خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد الى تعظيم القدرة على حماية قناة السويس من أي مخاطر خاصة التي تحدث الآن في إقليم المتوسط أو البحر الأحمر.

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن التطور البحري أعطى مصداقية وأمانا لقناة السويس، مؤكدا أن هناك أساطيل وسفنا بالشمال والجنوب تستطيع حماية قناة السويس وتعطيها الأمان المطلوب.

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه قدم الدعم اللازم لإحدى السفن العابرة كان عليها 62 حالة إصابة بكورونا، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم الدعم اللازم خلال أزمة كورونا لكل السفن العابرة بقناة السويس.





وأضاف ربيع خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس السيسي إنسان، مشيرا إلى أن تلك السفينة التي كان عليها العديد من إصابات كورونا عبرت في 10 ساعات وتلقينا إشادات من المنظمات الدولية.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس أننا من الدول القليلة السماح لتبديل البحارة الموجودين على مراكب، مؤكدا أن كل دول العالم لم تكن تستقبل أى من البحارة ولكننا قمنا بذلك.





وأشار ربيع إلى أننا اعطينا تخفيض للسفن 50% والتي كان على متنها بحارة ستقوم باستبدالها.





قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن منظمة "imo" قد أشادت بهيئة قناة السويس مؤكدا انها تقدم خدمات كبيرة للبحارة والمراكب وأيضا عدد من الشركات العالمية التي تؤكد على انها اختصرت الوقت لعبور السفن.

وأضاف ربيع أن تلك الإشادات تعطي ثقة كبيرة في قناة السويس وتعطى مصداقية عن ما تم من نجاح كبير تحقق.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن القناة بعيدة تماما عن السياسة والمواقف السياسية مؤكدا أنه لا يتم اقحام قناة السويس في الصراعات السياسية.

وأشار ربيع إلى أنه لا يتم السماح بعبور السفن التي تحمل العبيد او مخدرات أو عند وقوع حرب قائمة مع عدد من الدول أما السفن التي تحمل مواد كيميائية يسمح لها بالعبور مع أخذ الاحتياطات.



