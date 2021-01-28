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رياضة

الدوري المصري.. أسوان يعلن قائمة مباراة وادى دجلة

الخميس 28/يناير/2021 - 11:54 م
أسوان
أسوان
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كتب: رباب الهوارى
أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة وادي دجلة ، في الثانية والنصف  عصرا ، على استاد السلام، ضمن منافسات بطولة الدوري المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق الأسوانى:

حراسة المرمى: طلعت الجبلاوي، عمر رضوان، خالد وليد

خط الدفاع: 
محمد العشرى ،محمد جابر ،محمود شبانه ،أحمد سالم صافى،أحمد صبحى
،عمرو الحلوانى ، أحمد بلية ،أحمد دحروج .

خط الوسط: هيثم الفيل، محمد خليفة، إسلام صالح، سالمون منساه، أحمد صغيرى، أحمد خالد، إيمانويل إيجيبتور ، أحمد الألفى .


خط الهجوم: عمر الداحى ،محمد أسامة
،جون أفيرى ،محمد جمال بيبو، عمرو ناصر .


يذكر أن أسوان يحتل المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، من 8 مباريات، فاز فى 2 وتعادل في مثلهما وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.

من جانب أخر فقد أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان المسحة الطبية استعدادا للجولة العاشرة أمام فريق وادى والمقرر إقامتها غدا الجمعة 29 يناير، على ملعب السلام، الساعة 2.30 ظهرا.
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