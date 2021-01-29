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فن

وفاء عامر تهنئ والدتها بـ عيد ميلادها.. شاهد

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:58 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنأت الفنانة وفاء عامر والدتها بمناسبة عيد ميلادها ونشر صورة لهم من حفل عيد الميلاد وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وعلقت وفاء عامر قائلة " الغالية  كل سنة وانتي طيبة يا أمي ". 

وانضمت الممثلة وفاء عامر مؤخرا إلى حملة "لا للإهانة"، التي أطلقها الإعلامية بسمة وهبة، للحد من ظاهرة إهانة الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.  

وظهرت وفاء عامر مع بسمة وهبة في فيديو وهما ترتديان الكمامات الطبية عبر "انستجرام ". 

وقالت وفاء عامر: "كل اللي في إيده حتة موبايل بخمسة ساغ، يتعدى على أي حد ويتهم الناس بالباطل، وبطالب حكومة بلدي تحميني كـ سِت، لو حد بص لي أقدر أظبطه".

وشاركت وفاء عامر مؤخرا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهم  "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.


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