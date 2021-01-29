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أخبار البلد

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
يقدّم موقع "صدى البلد" خدمة أسعار أهم المواد الغذائية، والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة 29-1- 2021.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29- 1- 2021

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 21 و22 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 26 و27 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الأمهات من 14 إلى 15 جنيهًا.

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وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 3 و4 جنيهات، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 2.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3.50 جنيه، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.

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سجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 34 و36 جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 38  جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها.

كما سجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 31 جنيها، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 24 جنيها، وكيلو لحم البط المسكوفى 47 جنيهًا.

فيما سجّل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيهًا، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيهًا.
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