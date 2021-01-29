مصدر بـ جالاتا سراي لـ "صدى البلد": مصطفى محمد يصل إلى تركيا لإنهاء كافة أمور التعاقد غدا

كشف مصدر بنادي جالاتا سراي، موعد وصول مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك إلى تركيا، من أجل إنهاء كافة تفاصيل التعاقد، والانضمام إلى الفريق.





وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن مصطفى محمد سيكون متواجدا في تركيا غدا السبت لإنهاء كافة أمور التعاقد، والانضمام إلى التدريبات.





كان نادي الزمالك أعلن،عن إعارة مصطفى محمد لـ نادي جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل 2 مليون دولار كاش.





ويتضمن عقد الإعارة بند بأحقية البيع مقابل 4 ملايين دولار يحصل عليها الزمالك عند تفعيل البند، كما قام اللاعب بتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسم ونصف مدة الإعارة للنادي التركي.





يذكر أن بند أحقية شراء جالاتا سراي لـ مصطفى محمد مستمر حتى ٣١ ديسمبر 2021 وفي حالة عدم تفعيل النادي التركي للبند قبل هذا الموعد، لا يخق له ضم اللاعب إلا بعد موافقة الزمالك؟