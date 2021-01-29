ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد مرتجي يكشف كواليس بعثة الأهلي في مونديال العالم للأندية

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:27 ص
خالد مرتجي
خالد مرتجي
Advertisements
عبدالحكيم أبو علم
كشف المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي والمنسق العام لبعثة الفريق الأحمر عن تفاصيل مشاركة أبناء المارد الأحمر في مونديال العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق الدحيل القطري حامل لقب الدوري القطري الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية عقب فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا، بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2 / 1 في نوفمبر الماضي في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب "ستادالقاهرة".

وشغل خالد مرتجي منسقًا عاما لبعثة الاهلي في مونديال العالم للأندية في أكثر من نسخة ، كما أنه كان رئيسًا للبعثة الحمراء التي شاركت في أخر ظهور بالمغرب عام 2013، بجانب إمتلاكه لخبرات دولية كبيرة كونها كان عضوًا بلجنة الأندية بالإتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال خالد مرتجي أن الأهلي سوف يغادر بعد ظهر اليوم الجمعة إلي الدوحة عبر طائرة خاصة ببعثة بترأسها محمود الخطيب رئيس النادي وتضم معه هو كل من العميد محمد مرجان مدير النادي والذي سيشغل المنسق الأمني وجمال جبر مدير إدارة الإعلام ومنسقًا إعلاميًا والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي المصري وأمير توفيق مدير التسويق بالنادي.

وأضاف أن اللجنة المنظمة للبطولة منحت الأهلي موعدين للوصول أولهما السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة أو الثامنة لضرورة وجود فارق زمني ساعتين بين وصول بعثات الفرق المشاركة بالمونديال، وأوضح أنهم أختاروا التحرك من مطار القاهرة في الرابعه من بعد ظهر اليوم علي أن يصلوا في الثامنة مساءًا الي الدوحة خاصة أن أولسان هيونداي الكوري سيصل في السادسة مساءًا.

وتابع:" خضعنا لمسحة طبية بالقاهرة قبل 48 ساعة للتأكد من خلو البعثة من فيروس كورونا وسوف تكون إجراءات طبية صارمة حيث ستدخل البعثة في الفقاعة الطبية بمجرد الوصول حيث سنخضع لمسحة طبية في المطار ثم التحرك للفندق الذي سيكون كل من بداخلة ضمن الفقاعة وغير مسموح لهم بالخروج".

وقال:" بعثة الأهلي الرسمية تتكون من 58 فرد بينهم 27 لاعب بجانب الجهاز الفني والإداري "، وأضاف أن الأهلي مخصص له طابقين في فندق شيد حديثًا قبل قرابة العام لن يغادره سوي للتدريبات أو المباريات فقط"، وأضاف:" حتي المؤتمرات الصحفية ستكون أون لاين وبنظام تقنية الزووم".

وأوضح أن المجموعة التي ستدخل الفقاعة الطبية سيكون لها مكان منفصل في المباريات وبعيدًا عن الضور، وشدد أن اللجنة المنظمة خصصت للفريق الأحمر حافلتين لزيادة الإجراءات الإحترازية وتباعد اللاعبين وكذلك سيارتين لرئيس البعثة ومرافقيه والطاقم الإعلامي الرسمي الخاص بالنادي"

وقال خالد مرتجي أن كل فريق يشارك بالبطولة له ملعب للمران بمفرده وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما ان المران الأخير قبل أي مباراة رسمية بالمونديال لن يكون علي الأستاذ الذي سيشهد تلك المواجهة.

وأضاف أن الفريق سيخوض مباراته الأولي أمام الدحيل بالزي الثالث وهو الكحلي طبقًا لما وصلهم من اللجنة المنظمة، وأوضح أن الحضور الجماهيري سيكون بنسبة 30% من سعة الملاعب دون تقسيم بحيث يجلسوا سويًا .

وشدد أنهم تلقوا خطابًا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشان المكافآت المالية لبطولة العالم للأندية بحيث يحصل صاحب المركز الأول واللقب علي5 ملايين دولار بدلًا من 6 ملايين دولار كما كانت في وقت، فيما سيحصل أصحاب المركزي الخامس والسادس علي مليون دولار فقط بدلًا من 2.5 مليون دولار .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زي رسمي موحد لبعثة الأهلي في رحلة المشاركة بمونديال العالم للأندية

بمشاركة الأهلي.. تفاصيل ورشة عمل اللجنة المنظمة لمونديال العالم للأندية

تعرف على التشكيل الرسمي لبعثة الأهلي في مونديال العالم للأندية

حقيقة غياب الخطيب عن بعثة الأهلي بمونديال العالم للأندية

تسافر الجمعة.. ننشر أسماء بعثة الأهلي لمونديال قطر

محمد مرجان منسقًا أمنيا لبعثة الأهلي في مونديال العالم

ترشيحاتنا

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

التأمينات السعودية توضح آلية توزيع معاش المتوفى.. وعائد المستفيد العامل بشركتين

تعرضت للاغتصاب.. تعرف على منار حمزة مفجرة أزمة زواجها من شعبان عبد الرحيم

إسماعيل يوسف يكشف سر تألق الزمالك أمام مصر المقاصة

أحمد عيد عبد الملك لـ مصطفى محمد: الزمالك اللي بيعمل النجوم

التفاصيل الكاملة لحريق التوفيقية.. إنقاذ وسط القاهرة من كارثة

Advertisements

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

بـمبلغ يفوق إمكانيات النادي.. إسماعيل يوسف يوجه نصيحة لـ مسؤولي الزمالك بشأن التجديد لـ ساسي

رسميا.. عمر العيوني مدافع بيراميدز ينتقل إلى الدوري النرويجي

أشرف قاسم يحسم الجدل حول ضم باسم مرسي وتفاصيل تجديد عقد ساسي

مارك فيش لـ صدى البلد: موسيماني لم يقدم كل ما يملك مع الأهلي.. وفضلت لاتسيو على الزمالك

مدحت شلبي يكشف حقيقة رحيل حسام حسن عن سموحة إلى الزمالك مقابل 40 مليون جنيه

شوبير يكشف سر تخلف وليد سليمان وربيعة عن السفر مع الأهلي لـ كأس العالم للأندية

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور

الزمالك يكشف بديل مصطفى محمد وتفاصيل إعارة اللاعب لـ جالطا سراي

بدلة موحدة.. الأهلي يظهر بالزي الرسمي قبل السفر لخوض مونديال الأندية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور

مقارنة بين الوحش الصينية.. إم جي ZS و جاك S4 موديل 2021.. صور

دراسة تحذر من ضوء الهاتف المحمول.. يصيبك بهذه الأمراض