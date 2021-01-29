مثال للمحبة والكرم.. هيدي كرم تنعى محمد الصغير

ونشرت

عبر حسابها على انستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة:"ربنا يرحمك ...مثال للمحبه والكرم و الايجابيه و الادب و الذوق و الاخلاق واهم واعظم شيء انت كنت مثال حى للتواضع ... سبقت عصرك بذكائك و اجتهادك فعلمت اجيال معنى الجمال و الشياكه.... تستاهل كل الحب و كل الحزن".