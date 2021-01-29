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فن

مثال للمحبة والكرم.. هيدي كرم تنعى محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:08 ص
محمد الصغير
محمد الصغير
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مصطفى كرم
نعت الفنانة هيدي كرم، محمد الصغير والد مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

ونشرت هيدي كرم  عبر حسابها على انستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة:"ربنا يرحمك ...مثال للمحبه والكرم و الايجابيه و الادب و الذوق و الاخلاق واهم واعظم شيء انت كنت مثال حى للتواضع ... سبقت عصرك بذكائك و اجتهادك فعلمت اجيال معنى الجمال و الشياكه.... تستاهل كل الحب و كل الحزن". 

وكان النجم أحمد السقا،أعلن وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر احمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه".  
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