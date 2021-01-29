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فن

أمير كرارة يساند أحمد السقا فى جنازة حماه محمد الصغير.. شاهد

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:31 م
جنازة محمد الصغير
جنازة محمد الصغير
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أحمد إبراهيم - عدسة/ محمد المنشاوي- عمرو سيد
حرص الفنان امير كرارة على التواجد فى صلاة جنازة خبير التجميل الراحل محمد الصغير ليقدم واجد العزاء الى اسرته والفنان احمد السقا وذلك بعد وفاته بفيروس كورونا المستجد. 

وظهر امير كرارة فى الجنازة ويبدو عليه علامات الحزن بجوار احمد السقا . 

وصل منذ قليل جثمان الراحل محمد الصغير الى مسجد السلطان حسين والذى يقام فيه صلاة  الجنازة وذلك بعد ان وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

وحضر الجنازة الفنان احمد السقا وزوجته الاعلامية مها الصغير ابنة خبير التجميل الراحل ونجلها ياسين السقا الذى ظهر عليه علامات الحزن والبكاء. 

أعلن النجم أحمد السقا، وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير. الرجاء الدعاء له بالرحمه". 
أمير كرارة يساند أحمد السقا فى جنازة حماه محمد الصغير.. شاهد
أمير كرارة يساند أحمد السقا فى جنازة حماه محمد الصغير.. شاهد
أمير كرارة يساند أحمد السقا فى جنازة حماه محمد الصغير.. شاهد
أمير كرارة يساند أحمد السقا فى جنازة حماه محمد الصغير.. شاهد
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