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محافظات

وكيل أوقاف الإسماعيلية: جميع المصلين يلتزمون بالإجراءات الاحترازية

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:36 م
صدى البلد
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انجي هيبة
قال الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن جميع الأئمة التزموا بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل وزارة الأوقاف، وهو "التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء"، مضيفا أن مفتشي المديرية لم يرصدوا أي تغيير في الخطة.

وأكد التزم مسؤولي المساجد بتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بفتح المساجد، ولم يتم رصد أي مخالفات تستدعي غلق أي من المساجد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات له اليوم الجمعة، إن المواطنين بجميع المدن ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، وحريصين على ارتداء الكمامات واصطحاب المصليات الخاصة بهم، والتباعد الاجتماعي، وعدم التجمع أمام المساجد قبل الصلاة أو بعد الصلاة.

وأردف أن حملات التعقيم والتطهير والتنظيف مستمرة يوميًا، ويجري تطهير المساجد قبل وبعد أداء صلاة الجمعة بشكل دوري، بالتنسيق مع الإدارات الصحية بكل مدينة، وذلكم حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح أن حملة التعقيم والتطهير التي تجري كل يوم جمعة تتضمن تعقيم محيط المساجد من الخارج، وتعقيم كل جزء داخل المساجد حتى وإن لم يمسه أحد كإجراء احترازي؛ نظرًا لإقبال لمواطنين على المساجد في صلاة الجمعة.

وأهاب وكيل وزارة الأوقاف، جميع رواد المساجد بالاستمرار في الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية حافظ على سلامة الجميع.
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