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فن

أسرة محمد الصغير تمنع التصوير في الجنازة

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:51 م
جنازة محمد الصغير
جنازة محمد الصغير
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أحمد إبراهيم
قررت أسرة خبير التجميل الراحل محمد الصغير منع التصوير أثناء تشييع الجثمان الى مثواه الأخير وذلك بعد وفاته منذ قليل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وحاول عدد من المصورين التقاط بعض الصورة للجنازة وتشييع الجثمان الى مثواه الأخير من على بعد نظرا لتاكيد اسرة الراحل على عدم التصور.   

ووصل منذ قليل جثمان الراحل محمد الصغير الى مسجد السلطان حسين والذى يقام فيه صلاة  الجنازة وذلك بعد ان وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

وحضر الجنازة الفنان احمد السقا وزوجته الاعلامية مها الصغير ابنة خبير التجميل الراحل ونجلها ياسين السقا الذى ظهر عليه علامات الحزن والبكاء. 

أعلن أحمد السقا، وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير. الرجاء الدعاء له بالرحمه". 
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