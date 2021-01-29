ضبط 120 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) بحوزة (عنصرين إجراميين – مقيمين بمحافظة المنوفية) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية .





وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما ، وقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة ثان العمرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 840 ألف جنيه) تقريبًا .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .