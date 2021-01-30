برلمانية تكشف خطورة التنمر: ينجم عنه مشاكل انتحارية





قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن أية مبادرة هدفها منع التنمر والقضاء عليه هو أمر محمود وضروري بسبب كثرة أشكال وصور التنمر التي نراها حاليا على أرض الواقع .





وأوضحت الهواري في تصريحات خاصة، أنه بالفصل التشريعي الأول تم عرض مشروع قانون لمواجهة عملية التنمر، والذي لاقى تفاعل كبير من النواب، مشيرة إلى أنه تعلق بكل أشكال التنمر وتعريفة ووضع العقوبات المناسبة لمرتكب هذا الجرم.





وأشارت عضو لجنة الشئون التشريعية، إلى خطورة هذا السلوك العدواني على المجتمع، لما قد يحدثه من مخاطر إجتماعية وعاطفية، والدخول في مرحلة إكتئاب ينجم عنها أحيانا مشاكل إنتحارية.





جديز بالذكر أن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد أطلق حملة مجتمعية وتشريعية، لإيقاف كل أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحمل اسم "مش هنسيبكم".





وأوضح "السلاب" في فيديو بثه على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بصدد التقدم لمجلس النواب، لتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، في قانون العقوبات.





وقال وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب: "بنتفرج كتير أوي على فيديوهات على السوشيال ميديا، البعض بياخدها بشكل ساخر، لكن هي في الحقيقة مؤلمة جدًا وحزينة، دا طبعًا غير تصرفات بنشوفها فى الشارع بتتخطى حدود السخرية، وبتوصل للإساءة والتنمر".



