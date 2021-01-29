تضامن الإسكندرية: فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لهذا العام

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، برئاسة دكتورة ماجدة جلالة، وكيل الوزارة، عن المسابقة السنوية للأم المثالية والتى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى.

وفتحت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، من خلال إدارة الأسرة والطفولة، باب تلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية 2021 على أن يكون التقديم لهذه المسابقة فى الإدارة الاجتماعية التابع لها عنوان المتسابقة، وتستمر تلقى طلبات التقديم حتى الاحد الموافق 14 فبراير2021.





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ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام ، تكريم الأم المثالية على مستوى الجمهورية ، تكريم للأم البديلة، أم من ذوى الاحتياجات الخاصة، أم لشاب من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، ام من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية ، الام التى لديها احد المشروعات الصغيرة.





ومن الشروط الاساسية لاختيار الأمهات المثاليات هذا العام ألا يقل سن الأم عن 50 سنة، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي، ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير القابل للتعلم، والتأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية، وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها ، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء ، تعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات، إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسرى للأبناء بدور الرعاية.





وتأتى المسابقة فى ضوء حرص الدولة على تكريم الأم إيمانا واعترافًا بدورها فى الأسرة والمجتمع، وذلك تحت رعاية محافظة الإسكندرية.