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فن

بدء فعاليات سوق مهرجان كليرمون فيران .. مطلع فبراير

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:33 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
بدأ مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة في نسخة استثنائية افتراضية بسبب جائجة كورونا والظروف الصحية التي فرضت على مختلف دول العالم.

يستعد سوق المهرجان لإقامة فعالياته في الفترة من 1 وحتى 5 من شهر فبراير المقبل.

وكشفت إدارة مهرجان Clermont-Ferrand الدولى للأفلام القصيرة عن أفلام دورة 2021 والمقرر إقامتها في الفترة من 29 يناير وحتى 6 فبراير.

ويعرض المهرجان الشهير 78 فيلما بالمسابقة الدولية تم اختيارها من 55 دولة، من بينها 9 أفلام تحريك. 

أما أفيش دورة 2021، فهو من تصميم اليابانية Yuko Shimiz، التى شاركت كعضو لجنة تحكيم في دورته الماضية.

واختارت يوكو فى تصميم الملصق الرسمي لمهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة، زهور الكاميليا والألوان المُبهجة للتأكيد علي إن عالم السينما سيستمر مهما حدث.

وتقول: "عدت من المهرجان، وهاجمت الجائحة العالم. انقلب العالم رأسًا على عقب. شعرت أن بوستر الدورة القادمة للمهرجان يحتاج إلى تفجرات مليئة بالإيجابية، للاحتفال بالولادة الجديدة لعالم السينما، الذي سيستمر مهما كانت الظروف".

كانت إدارة المهرجان الفرنسي قد أعلنت عن طرح مجموعة من الأعمال عبر شبكة الإنترنت دعما لمبادرات الحجر المنزلي خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد قبل أشهر.



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