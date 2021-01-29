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توك شو

موافي: الرياضة لا تؤدي لإنقاص الوزن و"بتخلي المزاج حلو".. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:18 م
الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
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قسم التوك شو
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الرياضة تشعر الإنسان بالسعادة، قائلا : «بتخلي مزاجك حلو وتظبط الكوليسترول، وتحرق السعرات الحرارية».

وتابع موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن الشعور بالدفء في الأماكن المزدحمة يعود إلى أن كل متر مسطح من جسم الإنسان يخرج 40 سعرًا حراريًا.

وقال أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن جسم الإنسان يتراوح حجمه ما بين 1.7 متر مسطح إلى 2.2 متر مسطح، وبالتالي يفقد الإنسان في المتوسط 40 سعرًا حراريًا بدون التحرك أثناء جلوسه فقط، فيما يفقد الجسم 60 أو 80 سعرًا بعد ممارسة الرياضة، ما يسمى معدل الاحتراق الطبيعي للإنسان الذي لا يتحرك.

وعن ما يشاع أن الزواج يعمل على زيادة وزن الشخص، قال حسام موافي إن الإنسان الطبيعي يزيد وزنه بانتظام حال عدم الانتباه لمعدل زيادة وزن الجسم كل عام.

وشدد الدكتور حسام موافي على أن الرياضة لا تؤدي إلى نقص وزن جسم الإنسان، ويجب اتباع نظام غذائي لا يزيد فيه عدد السعرات الحرارية، ونصح بتناول طبق سلاطة أو ثمرة برتقالة أو تفاحة قبل الأكل لأنها تجعل الشخص لا يأكل كثيرا.

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن فقدان الوزن يكون عبر تغيير نظام الحياة، فيجب عدم جعل الأكل متعة.

https://www.youtube.com/watch?v=5u-CVZkWIzc
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