عالم أوبئة ألماني يحذر من أسوأ سيناريو لفيروس كورونا.. فيديو

قال كارل لاوترباخ، عالم الأوبئة، والنائب في البرلمان الألماني، إن الطفرات الثلاث لفيروس كورونا التي ظهرت في إنجلترا والبرازيل وجنوب أفريقيا خطيرة جدا، معقبا: «خطيرة جدا بشكل أكبر من فيروس كورونا علي شكله العادي المكتشف قبل عام».





وأضاف "كارل لاوترباخ"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،:«أن السلالات الجديدة خطيرة نتيجة للبروتينات المختلفة الجديدة التي ظهرت علي الطفرات وأدت إلي سرعة انتشار عالية تمثل خطورة تتراوح بين 6 إلي 8 أضعاف الفيروس العادي».









وأشار: «أسوأ سيناريو أن يكون لدينا طفرة جديدة من فيروس كورونا لا يمكننا التلقيح ضدها»، متابعا: «المشكلة أن الاتحاد الأوروبي تأخر في التعاقد علي شراء اللقاح من الشركات المنتجة».









وتابع: «جماعة التفكير الموازي خطيرة لأنها تطالب بعدم تلقيح المواطنين وتعارض الإجراءات الاحترازية التي تفرضها ألمانيا»، لافتا: «الغلق العام الحالي في ألمانيا أثر بشكل جيد علي الحد من انتشا فيروس كورونا».



