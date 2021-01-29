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عالم أوبئة ألماني يحذر من أسوأ سيناريو لفيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:06 م
كورونا
كورونا
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محمد القاضي
قال كارل لاوترباخ، عالم الأوبئة، والنائب في البرلمان الألماني، إن الطفرات الثلاث لفيروس كورونا التي ظهرت في إنجلترا والبرازيل وجنوب أفريقيا خطيرة جدا، معقبا: «خطيرة جدا بشكل أكبر من فيروس كورونا علي شكله العادي المكتشف قبل عام».

وأضاف "كارل لاوترباخ"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،:«أن السلالات الجديدة خطيرة نتيجة للبروتينات المختلفة الجديدة التي ظهرت علي الطفرات وأدت إلي سرعة انتشار عالية تمثل خطورة تتراوح بين 6 إلي 8 أضعاف الفيروس العادي».


وأشار: «أسوأ سيناريو أن يكون لدينا طفرة جديدة من فيروس كورونا لا يمكننا التلقيح ضدها»، متابعا: «المشكلة أن الاتحاد الأوروبي تأخر في التعاقد علي شراء اللقاح من الشركات المنتجة».


وتابع: «جماعة التفكير الموازي خطيرة لأنها تطالب بعدم تلقيح المواطنين وتعارض الإجراءات الاحترازية التي تفرضها ألمانيا»، لافتا: «الغلق العام الحالي في ألمانيا أثر بشكل جيد علي الحد من انتشا فيروس كورونا».

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