سيدات طائرة الأهلي يفوز على هليوبوليس في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالأهلي عروضه القوية، بالفوز على نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من الفريق الذي فرض سيطرته الكاملة على المباراة من البداية وحتى النهاية، بفضل الضربات الساحقة والدفاع القوي، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-11، و25-12، و25-7.
يذكر أن فريق سيدات طائرة الأهلي خاض 5 لقاءات في بطولة الدوري حتى الآن، وفاز فيها جميعًا، محققًا العلامة الكاملة، برصيد 15 نقطة.
وحقق الأهلي الفوز في المواجهات الخمس السابقة، على حساب فريق دلفي في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، ثم الزمالك في الجولة الثانية بنتيجة 3-1، وفاز على الطيران بنتيجة 3-0، في الجولة الثالثة، وفي المباراة الماضية فاز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، واليوم على فريق هليوبوليس بنتيجة 3-0.